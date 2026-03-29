De Tumaco a ser parte del desfile de Victoria's Secret: la inspiradora historia de la modelo colombiana Valentina Castro

La trayectoria de Valentina Castro en el mundo del modelaje es una demostración de perseverancia y talento. Esta modelo colombiana, nacida en Tumaco, ha logrado posicionarse en las pasarelas más prestigiosas del mundo representando a marcas como Louis Vuitton y siendo parte del icónico espectáculo de Victoria's Secret, junto a la famosa cantante paisa Karol G.

De hecho, ella se ha convertido en un referente e inspiración para aquellos que quieren desenvolverse en el mundo del modelaje, pues ella lleva con orgullo su herencia colombiana y sus raíces afrodescendientes.

Esta oportunidad llegó gracias a su dedicada preparación y al apoyo constante de sus agencias de modelaje. Valentina relata cómo la participación en varios castings le sirvió de trampolín para llegar a donde está hoy, a pesar de los desafíos que enfrentó en el camino.

Incluso, cuando no fue seleccionada para desfiles, su participación en castings importantes como los de Calvin Klein y Ralph Lauren fortaleció su determinación y experiencia profesional para ir escalando dentro de esta competida profesión.

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Pero esto no llegó por casualidad, el amor de Valentina Castro por el arte y la moda han trazado su camino desde temprana edad. Cuando era niña mostró interés y habilidades en estos campos, lo que utilizó inteligentemente para destacarse en este competitivo medio.

Su incursión en el mundo del modelaje fue, en parte, facilitada por su emprendimiento con las trenzas, una habilidad que no solo la hizo popular en Tumaco, sino que llamó la atención de los cazatalentos.

Valentina Castro es consciente de su rol como modelo a seguir para otras jóvenes soñadoras. A través de su historia de vida y consejos, enfatiza la importancia de creer en uno mismo, tener disciplina y mantener la autenticidad.

Su mensaje es claro: "Lo mejor que uno puede tener y hacer es tener confianza en uno mismo".