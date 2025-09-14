“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

En la vida democrática la elección de un gobernante tiene un importante peso en la sociedad porque depende del líder que se elija una nación tomará un rumbo que en muchas ocasiones no da marcha atrás.

Un pueblo que elige bien abre caminos de libertad, justicia y desarrollo, pero si se toma el camino incorrecto ocurren tragedias como las dictaduras y el subdesarrollo como ocurre en Venezuela.

En este orden de ideas, el programa Razón de Estados habló con Stephanie Henaro, experta en relaciones internacionales con maestría en geopolítica, territorio y seguridad, quien brindó un análisis sobre los retos que atraviesa la democracia en Venezuela en medio del despliegue naval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

"No es casualidad esa fortaleza que Estados Unidos muestra frente a Venezuela, la cual se da justo cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, llega a México, y también cuando del otro lado del océano pacífico está la reunión de la Comunidad de Shanghái", menciona la experta.

Henaro considera que el mensaje hacia Venezuela es muy fuerte, no solo desde la óptica de seguridad sino de “reforzar los valores democráticos” en contra de la dictadura de Maduro.

“Esto para que culmine debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela, lo cual hasta el momento lo veo muy complicado”, comentó en su intervención.

En el mismo orden de ideas, la experta brindó un análisis sobre la postura del gobierno de México frente al régimen venezolano y otras injusticias en contra de la democracia.

