“Estas aeronaves pueden dominar completamente el espacio aéreo venezolano”: exoficial del ejército de Estados Unidos sobre los aviones que aterrizaron en Puerto Rico

En los últimos días el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe ha obtenido la atención mediática luego de la interceptación de un barco venezolano por parte de un destructor de Estados Unidos y el aterrizaje de aviones F-35 en Puerto Rico.

Lo anterior ha desencadenado reacciones por parte del régimen venezolano que ha invitado a la población a enlistarse e incluso se conocieron imágenes de un supuesto búnker para proteger a Nicolás Maduro.

Precisamente, el programa La Tarde de NTN24 habló con Jesús Daniel Romero, exoficial de Inteligencia Naval de Estados Unidos, quien brindó un análisis de los acontecimientos.

"Esto no es una operación de rutina, porque nunca son de rutina, estos son operaciones reales y se llevó a cabo como una visita de abordaje en búsqueda e incautación", mencionó el experto sobre la embarcación interceptada por Estados Unidos en la que, según los informes, no se encontraron narcóticos.

Jesús Daniel Romero comentó que este tipo de operaciones se llevan a cabo cuando existe una sospecha de que una embarcación esté haciendo algún tipo de tarea ilícita.

“Simplemente por el corredor donde se encontraba había suficientes indicios para llevar a cabo este tipo de visita”, añadió.

En relación con las naves que aterrizaron en Puerto Rico, el invitado enfatizó que es territorio de Estados Unidos, el cual el Departamento de guerra está en libertad de hacer operaciones.

"El despliegue de este contingente que ahora se suman los aviones F-35 lo que hace es establecer algún tipo de dominancia en el Caribe, ya que estas aeronaves, simplemente una sección de dos aviones de este tipo, de quinta generación, pueden dominar completamente el espacio aéreo venezolano", explicó.

El experto consideró también que la presencia de estas naves es un claro mensaje de Estados Unidos al régimen de Maduro “para que se rindan”.