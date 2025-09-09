"Debemos dejarnos sorprender por las señales de Dios": Miles de feligreses en honor a la Virgen de Coromoto en Portuguesa

"La Virgen María escogió a Venezuela como su casa y cada día se sigue impregnando en el corazón de los venezolanos", fueron parte de las palabras del Obispo de Guanare, monseñor Owaldo Enrique Araque Valero, frente a miles de feligreses que conmemoraron a la Virgen de Coromoto.

La aparición ocurrió hace 373 años, por lo que se celebró una eucarística este 8 de septiembre en la plaza Las Espigas del Santuario Nacional, oficiado por el obispo de la Diócesis de Guanare.

El periodista Miguel Villavicencio contó que desde muy tempranas horas de la mañana, los feligreses arribaron a la Basílica Menor para rendirle tributo a la Patrona Nacional.

Monseñor Araque Valero recordó que la Virgen se hizo presente a una familia indígena para que cumplieran con el sacramento del bautismo y lograrán su salvación en el reino celestial.

"Todos debemos entender el mensaje que nos envía nuestra Virgen. Es importante estar ganados a esos encuentros", y que la humildad "es el puente entre la tierra y el cielo", por lo que me exhortó a todos los presentes a seguir ese ejemplo.

"Un corazón humilde puede ver y sentir la presencia del Señor. Todos debemos dejarnos sorprender por las señales de nuestro Señor", dijo.

"Nosotros, al igual que el cacique Coromoto y su familia podemos maravillarnos de la presencia de Dios y de la eucaristía que celebramos. Dios nuevamente asume una realidad terrenal para estar permanente en medio de los hombres y para que podamos disfrutar de la presencia de la Virgen María. Podemos gritarle al mundo entero que la Virgen María apareció en esta tierra llanera y que la llamamos "Coromoto", palabras que emocionaron a los presentes.