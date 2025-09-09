NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Iglesia Católica

"Debemos dejarnos sorprender por las señales de Dios": Miles de feligreses en honor a la Virgen de Coromoto en Portuguesa

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Obispo de Guaranare - Foto: Miguel Villavicencio
Obispo de Guaranare - Foto: Miguel Villavicencio
"Podemos gritarle al mundo entero que la Virgen María apareció en esta tierra llanera y que la llamamos "Coromoto", dijo el obispo.

"La Virgen María escogió a Venezuela como su casa y cada día se sigue impregnando en el corazón de los venezolanos", fueron parte de las palabras del Obispo de Guanare, monseñor Owaldo Enrique Araque Valero, frente a miles de feligreses que conmemoraron a la Virgen de Coromoto.

La aparición ocurrió hace 373 años, por lo que se celebró una eucarística este 8 de septiembre en la plaza Las Espigas del Santuario Nacional, oficiado por el obispo de la Diócesis de Guanare.

o

El periodista Miguel Villavicencio contó que desde muy tempranas horas de la mañana, los feligreses arribaron a la Basílica Menor para rendirle tributo a la Patrona Nacional.

Monseñor Araque Valero recordó que la Virgen se hizo presente a una familia indígena para que cumplieran con el sacramento del bautismo y lograrán su salvación en el reino celestial.

"Todos debemos entender el mensaje que nos envía nuestra Virgen. Es importante estar ganados a esos encuentros", y que la humildad "es el puente entre la tierra y el cielo", por lo que me exhortó a todos los presentes a seguir ese ejemplo.

"Un corazón humilde puede ver y sentir la presencia del Señor. Todos debemos dejarnos sorprender por las señales de nuestro Señor", dijo.

"Nosotros, al igual que el cacique Coromoto y su familia podemos maravillarnos de la presencia de Dios y de la eucaristía que celebramos. Dios nuevamente asume una realidad terrenal para estar permanente en medio de los hombres y para que podamos disfrutar de la presencia de la Virgen María. Podemos gritarle al mundo entero que la Virgen María apareció en esta tierra llanera y que la llamamos "Coromoto", palabras que emocionaron a los presentes.

Temas relacionados:

Iglesia Católica

Celebración

CEV

Obispo

Crisis en Venezuela

DDHH VENEZUELA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Más de Actualidad

Ver más
Mina de carbón en Colombia - Foto de referencia de EFE
Mina

Rescatan a nueve mineros que estaban atrapados dentro de una mina en el departamento colombiano de Caldas

Padrino López
Despliegue militar de Estados Unidos

Desde un "bunker": Padrino López anuncia aumento de la vigilancia militar en Venezuela hasta 25 mil hombres

.
Amnistía Internacional

Amnistía Internacional pide que se investigue destrucción de embarcación en el Caribe: "Hay serias dudas sobre la legalidad"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Mina de carbón en Colombia - Foto de referencia de EFE
Mina

Rescatan a nueve mineros que estaban atrapados dentro de una mina en el departamento colombiano de Caldas

Policía Federal de Argentina - AFP
Argentina

Pintura robada hace décadas por los nazis aparece en aviso inmobiliario en Argentina: la justicia busca dar con la obra que se perdió tras la difusión de la imagen

Padrino López
Despliegue militar de Estados Unidos

Desde un "bunker": Padrino López anuncia aumento de la vigilancia militar en Venezuela hasta 25 mil hombres

Fernando Batista, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Fernando Batista

"Ellos deben decidir": 'Bocha' Batista sobre dos futbolistas de la Vinotinto que jugaban en Europa y regresaron al FUTVE

El Nevado del Ruiz es considerado una réplica de Marte, aseguran investigadores.
Colombia

Un lugar en Colombia presenta condiciones que lo convierten en una réplica natural de Marte

FVF/ Copa del Mundo - Fotos EFE
La Vinotinto

Este es el calendario de los próximos partidos de La Vinotinto, en lo que resta de 2025 enfrentará a 3 campeones del mundo

Daniel Quintero, precandidato presidencial colombiano - Foto: EFE
Tensión

"Ha invadido territorio peruano en un acto de provocación": congresista de Perú que ha propuesto declarar persona non grata a Daniel Quintero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal