La "patrona del mar", Virgen del Valle, es celebrada en toda Venezuela

Este lunes 8 de septiembre, Venezuela celebra a la Virgen del Valle, la advocación de la Virgen María heredada de España, considerada patrona de Nueva Esparta, Sucre y de todos los pescadores del país.

Se espera que sólo en Margarita la visiten 30 mil feligreses.

Miles de personas viajan desde todos los rincones del país y del mundo para rendirle homenaje y agradecer los favores concedidos.

Esta manifestación religiosa data del año 1530 cuando los españoles trajeron a la Virgen a la actual, isla de Cubagua, Nueva Cádiz primera ciudad fundada en Venezuela por el imperio español.

A tempranas horas de este lunes se llevó a cabo en la isla de Margarita la misa principal en el campo eucarístico que contó con la presencia del nuncio apostólico, Alberto Ortega Martín, según reseñó la emisora Unión Radio.

Ortega Martín divulgó un mensaje centrado en la paz mundial.

Es la patrona del Oriente venezolano, los pescadores y marineros del país, asi como la Armada, que celebran su Coronación Canónica, concedida por el Papa Pío X en 1911.

Oración

"Oh Santísima Virgen María, Madre de misericordia y seguro refugio de los pecadores, aquí vengo contrito y humillado a implorar tu poderoso patrocinio. Espero que en tu bondad me recibas y me alcances de tu divino Hijo la gracia de practicar dignamente este devoto ejercicio, consagrado a tu culto bajo el título de Virgen del Valle. Te consagro, pues, Madre adorable, desde ahora y para siempre, todas las aspiraciones de mi alma y los suspiros de mi corazón."