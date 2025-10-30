NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
España

Declaran culpable al asesino de tres hermanos que quedaron endeudadas tras una estafa romántica en internet

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Estafa en Internet. (Canva)
Estafa en Internet. (Canva)
El acusado, Dilawar Hussain, un pakistaní de unos cuarenta años, había reconocido el asesinato de dos hermanas y su hermano discapacitado en Morata de Tajuña, cerca de Madrid.

Un hombre fue declarado este jueves culpable del asesinato en España de dos hermanas y un hermano septuagenarios por la deuda que contrajeron con él tras ser víctimas de una estafa romántica en internet, informó una fuente oficial.

Un jurado popular declaró la culpabilidad al término de un juicio que duró poco más de una semana. El juez notificará la sentencia en unos días, pero la Fiscalía pide para él 36 años de cárcel.

El acusado, Dilawar Hussain, un pakistaní de unos cuarenta años, había reconocido el asesinato de dos hermanas y su hermano discapacitado en Morata de Tajuña, cerca de Madrid, en diciembre de 2023.

o

Se entregó a la Policía el mes siguiente, tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, cuando los vecinos avisaron no haberlos visto desde hacía varias semanas.

Los cuerpos fueron encontrados parcialmente calcinados y, según los indicios, probablemente golpeados hasta la muerte con una barra de hierro.

Los medios españoles explicaron en su momento que el triple asesinato estaba relacionado con una estafa amorosa en línea, que habría llevado a las dos hermanas a endeudarse fuertemente con Dilawar.

Según testigos vecinos de las víctimas, las dos hermanas mantenían una relación a distancia por internet con dos individuos que se hacían pasar por militares estadounidenses, uno de ellos usando la imagen de Wesley Clark, que fue comandante supremo de la OTAN.

Uno de los estafadores les habría hecho creer que el otro había muerto y que necesitaba dinero para realizar trámites destinados a hacerles llegar una herencia de varios millones de euros, lo que las habría arrastrado a un espiral de endeudamiento.

En un primer momento comenzaron a pedir dinero prestado a los vecinos, según los mismos testimonios.

o

Dilawar, que era su inquilino, les habría prestado al menos 50.000 euros (unos 58.000 dólares). A comienzos de 2023 hubo una primera agresión violenta contra una de ellas porque no habían podido devolver esa suma.

En aquella ocasión la golpeó en la cabeza con un martillo, por lo que fue condenado a dos años de prisión, aunque obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2023, ya que no tenía antecedentes.

En febrero de 2024, mientras estaba detenido en una prisión del área metropolitana de Madrid por el triple homicidio, fue acusado de un cuarto asesinato, el de su compañero de celda, un preso búlgaro de 39 años. Será juzgado por ese caso en otro juicio.

Temas relacionados:

España

Asesinato

Estafa

Condena

Homicidio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro anticipa que EE.UU. "no logrará" su objetivo en Venezuela

Policía Ecuador - Foto de referencia de EFE
Ecuador

Ataque armado durante campeonato de futbol en Ecuador deja al menos seis muertos

Gabinete de la administración Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro anticipa que EE.UU. "no logrará" su objetivo en Venezuela

Policía Ecuador - Foto de referencia de EFE
Ecuador

Ataque armado durante campeonato de futbol en Ecuador deja al menos seis muertos

Gabinete de la administración Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Estamos peor que al inicio, porque ahora están desaparecidos, tememos por su vida”: Aurora Silva, esposa del preso político venezolano Freddy Superlano

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado pide a las autoridades colombianas investigar atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

Los candidatos bolivianos Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga. (AFP)
Elecciones en Bolivia

Este domingo Bolivia elige entre Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga al presidente que romperá el ciclo de la izquierda que inició con Evo Morales en 2006

James Comey | Foto: AFP
James Comey

Exdirector del FBI James Comey comparece ante la justicia estadounidense por obstrucción y falso testimonio ante el Congreso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda