"No te dejes engañar": embajada estadounidense hace importante advertencia con alerta de estafa

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá hizo este jueves por medio de sus redes sociales una importante advertencia sobre una alerta de estafa respecto a sus servicios.

Con una publicación que incluye dos imágenes y un mensaje de quienes manejan las cuentas oficiales, se sugirió estar al tanto de un fraude presentado últimamente.

VEA TAMBIÉN Embajada estadounidense revoca y deniega visas de ejecutivos de un país específico por su relación con el fentanilo o

"No proporciones tu información personal ni de pago a sitios web de terceros relacionados con pasaportes en línea", escribió en primer lugar la embajada.

Y es que recientemente se han popularizado en varias ciudades de Colombia ciertas compañías externas que aseguran a sus posibles clientes la documentación necesaria para viajar al país americano.

Si bien, existen algunas entidades que pueden asesorar a sus clientes correctamente en el proceso —aunque no avaladas por la embajada—, se han denunciado otras que podrían tener intenciones fraudulentas con los usuarios.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio confirma que Estados Unidos ha estado negando visas a extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk o

"Solo el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite pasaportes estadounidenses. No te dejes engañar pagando de más a una empresa privada para que complete tu solicitud", sugirió la misión diplomática.

El mensaje se da en medio de varios trámites de ciudadanos estadounidenses en Bogotá que deben renovar sus respectivos pasaportes.

"Información importante para ciudadanos estadounidenses: ¿Pensando en renovar tu pasaporte en línea? Recuerda que SÓLO el Departamento de Estado de Estados Unidos emite pasaportes estadounidenses", escribieron en la publicación.

Varios usuarios comentaron el post asegurando que habían sido víctimas de estafa en modalidades similares a las que la embajada pretende prevenir.

"A mí me estafaron, ingresé a la página que aparentemente era la de la embajada y lo primero que me solicito fue pagar $841.000, lo cual a mí no me pareció raro. Luego consulté con alguien que me informó que esa no era la página ni la cuenta en la cual debía consignar", contó un internauta.

Se estima que desde esta época las solicitudes de visa y renovaciones aumentarían de cara a eventos importantes en el país norteamericano como el Mundial de fútbol, en el que México y Canadá también son los anfitriones.

VEA TAMBIÉN Así se ven las tres mascotas del Mundial de 2026: FIFA presentó a los animales en un video imperdible o

Los Juegos Olímpicos de 2028, que tendrán lugar en Los Ángeles, sirven también como centro de interés de alrededor del mundo para una gran multitud, por lo que los trámites podrían incrementarse.

"No te dejes estafar por sitios web de terceros ni pagues de más solo para que una compañía privada complete o envíe tu solicitud. Protege tu privacidad y tu bolsillo yendo directamente a la fuente oficial", insistió la embajada en su comunicación preventiva.