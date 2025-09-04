NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Estafa

"Un amor más allá de la Luna": ⁠supuesto astronauta estafa a una mujer solicitándole miles de dólares para evitar una inminente y ficticia crisis espacial

septiembre 4, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Astronauta y mujer mayor en línea - Fotos de referencia Canva
Astronauta y mujer mayor en línea - Fotos de referencia Canva
La mujer conoció al estafador en redes sociales y habría desarrollado un sentimiento especial por quien le aseguró ser un astronauta en apuros, según las autoridades.

Un supuesto astronauta estafó esta semana a una mujer japonesa mayor de 80 años, quien se habría enamorado de la supuesta personalidad tras conocerla en internet y construir allí lo que parecía ser un lazo cada vez más estrecho.

El falso trabajador aeronáutico le pidió ayuda a su víctima para evitar una inminente y ficticia crisis espacial, según informó la policía asiática el martes.

o

La desafortunada mujer, residente en la isla septentrional japonesa de Hokkaido, conoció al estafador desde julio por medio de redes sociales, en lo que parecía ser el origen de un inocente vínculo.

El cibercriminal afirmaba ser un astronauta, según explicó un agente de policía local a la prensa, que calificó el caso como una "estafa romántica", en lo que, para muchos usuarios que criticaban el ciberataque con un poco de humor, calificaron como "un amor más allá de la luna".

Tras una extensa interacción en la que habían intercambiado varios mensajes, el delincuente le indicó un día que se encontraba "en el espacio, en una nave espacial", pero que estaba "bajo ataque y necesitaba oxígeno" para sobrevivir, según el agente.

Seguido de eso, el impostor la instó a que le transfiriera virtualmente la alta suma de dinero con la que podría comprar oxígeno, y fue con eso que consiguió engañarla para que le entregara alrededor de un millón de yenes (6700 dólares).

o

La mujer, según conoció la prensa local, vive sola y habría empezado a sentir algo especial por él a medida que avanzaba su comunicación digital, de acuerdo con lo informado por medios locales como Hokkaido Broadcasting, que citaron a su vez las fuentes de la investigación.

"Si una persona que ha conocido en las redes sociales le pide dinero, desconfíe de la posibilidad de que se trate de una estafa y denúncielo a la policía", recomendó el agente.

Japón, cabe resaltar, tiene la segunda población de mayor edad en el mundo después del pequeño Mónaco, según el Banco Mundial.

Las personas mayores, según las estadísticas, son más propensas a ser víctimas de diversas formas de fraude organizado.

Dentro de esas modalidades de fraude se encuentra la clásica estafa "soy yo" en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares en apuros para solicitar dinero a las víctimas, en lo que termina siendo un robo.

La policía también ha advertido que los criminales pueden engañar a las personas mayores para que utilicen cajeros automáticos con el fin de obtener "reembolsos" inexistentes de sus primas de seguro o pensiones.

o

Expertos recomiendan que, si es ese el caso, las personas que reciben dichas comunicaciones inusuales se comuniquen directamente con las entidades responsables y puedan cerciorarse que se trata de un procedimiento de protocolo en aras de descartar cualquier posible ataque digital.

Temas relacionados:

Estafa

Ciberseguridad

Ciberataque

Japón

Astronautas

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Director de la DEA Terry Cole y Nicolás Maduro - EFE
DEA

Director de la DEA acusó al régimen de Maduro de cooperar con el ELN y las disidencias de las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a carteles que trafican en EE. UU.

Una madre venezolana sostiene una vela y un rosario durante una vigilia para pedir por la liberación de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Unión Europea

Amnistía emite nueva alerta sobre Venezuela y pide a la UE usar "todo" para frenar las desapariciones forzadas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, Dina Boluarte y Javier Milei | Foto EFE
América Latina

Estos son los presidentes que poseen los sueldos más altos de Sudamérica, según reconocido medio: Petro y Milei sorprenden por su ubicación en el ranking

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Director de la DEA Terry Cole y Nicolás Maduro - EFE
DEA

Director de la DEA acusó al régimen de Maduro de cooperar con el ELN y las disidencias de las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a carteles que trafican en EE. UU.

Una madre venezolana sostiene una vela y un rosario durante una vigilia para pedir por la liberación de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Unión Europea

Amnistía emite nueva alerta sobre Venezuela y pide a la UE usar "todo" para frenar las desapariciones forzadas

Los países que aún conservan la mayor diversidad de lenguas indígenas | Foto Canva
Colombia - Venezuela

Colombia y Venezuela, entre los países con mayor riqueza de lenguas indígenas vivas en el mundo

Foto: AFP
Colombia

Léster y Telmo, los perros antiexplosivos que murieron en ataque a helicóptero en Antioquia

Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila | Foto EFE
Realeza Británica

La reina Camila, esposa del rey Carlos III, revela que sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano