"Un amor más allá de la Luna": ⁠supuesto astronauta estafa a una mujer solicitándole miles de dólares para evitar una inminente y ficticia crisis espacial

Un supuesto astronauta estafó esta semana a una mujer japonesa mayor de 80 años, quien se habría enamorado de la supuesta personalidad tras conocerla en internet y construir allí lo que parecía ser un lazo cada vez más estrecho.

El falso trabajador aeronáutico le pidió ayuda a su víctima para evitar una inminente y ficticia crisis espacial, según informó la policía asiática el martes.

La desafortunada mujer, residente en la isla septentrional japonesa de Hokkaido, conoció al estafador desde julio por medio de redes sociales, en lo que parecía ser el origen de un inocente vínculo.

El cibercriminal afirmaba ser un astronauta, según explicó un agente de policía local a la prensa, que calificó el caso como una "estafa romántica", en lo que, para muchos usuarios que criticaban el ciberataque con un poco de humor, calificaron como "un amor más allá de la luna".

Tras una extensa interacción en la que habían intercambiado varios mensajes, el delincuente le indicó un día que se encontraba "en el espacio, en una nave espacial", pero que estaba "bajo ataque y necesitaba oxígeno" para sobrevivir, según el agente.

Seguido de eso, el impostor la instó a que le transfiriera virtualmente la alta suma de dinero con la que podría comprar oxígeno, y fue con eso que consiguió engañarla para que le entregara alrededor de un millón de yenes (6700 dólares).

La mujer, según conoció la prensa local, vive sola y habría empezado a sentir algo especial por él a medida que avanzaba su comunicación digital, de acuerdo con lo informado por medios locales como Hokkaido Broadcasting, que citaron a su vez las fuentes de la investigación.

"Si una persona que ha conocido en las redes sociales le pide dinero, desconfíe de la posibilidad de que se trate de una estafa y denúncielo a la policía", recomendó el agente.

Japón, cabe resaltar, tiene la segunda población de mayor edad en el mundo después del pequeño Mónaco, según el Banco Mundial.

Las personas mayores, según las estadísticas, son más propensas a ser víctimas de diversas formas de fraude organizado.

Dentro de esas modalidades de fraude se encuentra la clásica estafa "soy yo" en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares en apuros para solicitar dinero a las víctimas, en lo que termina siendo un robo.

La policía también ha advertido que los criminales pueden engañar a las personas mayores para que utilicen cajeros automáticos con el fin de obtener "reembolsos" inexistentes de sus primas de seguro o pensiones.

Expertos recomiendan que, si es ese el caso, las personas que reciben dichas comunicaciones inusuales se comuniquen directamente con las entidades responsables y puedan cerciorarse que se trata de un procedimiento de protocolo en aras de descartar cualquier posible ataque digital.