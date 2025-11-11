NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Drogas

Decomisaron 12 toneladas de cocaína en el Pacífico; la embarcación había salido desde Colombia

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Decomiso de drogas en Panamá - AFP
El cargamento de droga fue descubierto a bordo de un barco que se encontraba en las cercanías de la isla de San Miguel, en Panamá.

Las autoridades de Panamá anunciaron el decomiso de 12 toneladas de cocaína en el Pacífico en una embarcación que iba hacia Estados Unidos precedente de Colombia.

El país centroamericano considera el operativo como uno de los mayores decomisos de droga en su historia desde 2007, cuando fueron incautadas 19 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico panameño.

"Es un hecho histórico", aseguró durante una conferencia de prensa Julio Villareal, fiscal antidrogas de Panamá.

De acuerdo con los informes, el cargamento de droga fue descubierto a bordo de una embarcación que se encontraba en las cercanías de la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas.

A bordo del barco iban 10 tripulantes, quienes habían salido desde Colombia y tenían como destino México y Estados Unidos. Las autoridades indicaron que todos sus tripulantes, entre los que había venezolanos, ecuatorianos y nicaragüenses, quedaron detenidos.

Panamá es paso del contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades adelantan operativos contra el tráfico de drogas y el año anterior reportaron la incautación de 124 toneladas de droga.

El operativo contra el tráfico de drogas en el pacífico panameño tiene lugar en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, para combatir a los carteles de la droga incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

Y es que desde hace varias semanas, la Administración del presidente Donald Trump viene golpeando fuertemente a los carteles de la droga en el Caribe y el Pacifico, donde ha destruido aproximadamente veinte embarcaciones con droga y ha dejado más de setenta presuntos narcotraficantes abatidos.

Según las estimaciones de Washington, el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

