"Si entramos en alguna guerra, la ganaremos rápido": Trump al ser cuestionado sobre hipotético papel de EE. UU. en un conflicto y cuando se incrementa el despliegue en el Caribe

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News que, en caso de que su país se involucre en una guerra, la va a ganar "rápido" y que será "violento".

La contundente declaración fue ofrecida por Trump mientras hablaba sobre los conflictos en los que Estados Unidos ha intermediado, en un nuevo alardeo del mandatario republicano al recordar que ha detenido, según expone, ocho guerras durante los últimos nueve meses.

El presidente del país norteamericano dejó claro, sin embargo, "no quiere estar en guerras", pero reiteró a su vez que las fuerzas armadas están listas para cualquier actividad que disponga su actividad, en lo que representó una nueva exhibición de su parte sobre el poderío militar estadounidense.

"Quiero llevarme bien con los demás países, si es posible. Como sabes, la gente está sorprendida. Recuerda que Hillary Clinton dijo que estaremos en una guerra. Detuve ocho guerras en los últimos nueve meses. No quiero estar en guerras. Si estoy en una guerra, vamos a ganarla rápido y será violento", advirtió Trump.

Las declaraciones del mandatario se dieron pocas horas antes de que se revelara que el portaviones Gerald. R. Ford, el más poderoso en su estilo, se dirige hacia el Caribe para sumarse a la flota que la administración Trump desplegó en esa región con el objetivo de combatir a los carteles de la droga.

Estados Unidos desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe para estas operaciones contra el narcotráfico presuntamente proveniente de países como Colombia y Venezuela. Y es que la Casa Blanca asegura que Nicolás Maduro encabeza el Cartel de los Soles, que designó como organización terrorista.

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado el martes que el Gerald R. Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entra en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe.

"Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", afirmó el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

Rusia —rival de Occidente y aliado clave del régimen de Maduro— calificó por su parte de "inaceptables" los bombardeos que el Departamento de Guerra ha efectuado en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental contra alrededor de 20 embarcaciones en ataques que dejan cerca de 76 muertos, presuntamente narcotraficantes.

La prensa estadounidense, por demás, ha informado que Gran Bretaña no compartirá información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico para no convertirse en cómplice de estos bombardeos que, según la ONU, son "extrajudiciales", en lo que representa una ruptura crucial entre dos importantes aliados.