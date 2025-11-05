NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Colombiano que sobrevivió a ataque de EE. UU. a presunto submarino cargado con droga en el Caribe quedó en libertad

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque de EE. UU. a submarino - Captura video
Ataque de EE. UU. a submarino - Captura video
El hombre de 34 años llegó repatriado al país el 18 de octubre en grave estado de salud.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Autoridades de Colombia confirmaron que el connacional que sobrevivió a un ataque de Estados Unidos en el Caribe salió del hospital y quedó en libertad al no existir cargos en su contra.

El hombre de 34 años llegó repatriado al país el 18 de octubre en grave estado de salud luego de que el submarino en el que viajaba fuera bombardeado por las fuerzas norteamericanas en el marco del despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump contra carteles de la droga.

o

En ese entonces, el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia aseguró que el hombre, identificado como Jeison Obando Pérez, tenía "traumatismos cerebrales" y respiraba con un ventilador, por lo que fue internado en un centro médico de Bogotá.

Un encargado de la red de hospitales de la capital colombiana indicó que recibió al médico de alta el 22 de octubre, cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, había asegurado que al recuperarse sería "procesado" por la justicia como un "delincuente".

Según indicó un fuente de la Fiscalía a la AFP, Obando Pérez "nunca estuvo detenido", ya que no pesaban cargos en su contra y una vez dado de alta del hospital pudo retirarse sin restricciones.

"Nunca se rindió un informe" que "diera cuenta de que él estaba vinculado a una estructura criminal", puntualizó.

o

Junto al ciudadano colombiano, un ecuatoriano también sobrevivió al ataque y también quedó en libertad dado que no tenía delitos en su país, según la Fiscalía ecuatoriana.

Ambos han sido los únicos sobrevivientes de una serie de ofensivas militares de la Administración Trump en aguas internacionales contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga.

El presidente Petro, quien Washington acusa de ser un "líder del narcotráfico", se ha convertido en un fuerte crítico de las operaciones de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que a la fecha dejan al menos 67 muertos.

El mandatario latinoamericano argumenta que las víctimas son aparentes jóvenes pobres que trabajan para la mafia por necesidad.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Ataque

Colombiano

Narcotráfico

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Elecciones locales en EE. UU. - Foto: referencia Canva
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular,. (EFE)
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Papa León XIV sobre la tensa situación de EE. UU. y Venezuela - Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El papa León XIV se pronunció sobre el despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Con la violencia no ganamos"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, Gustavo Petro y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump informará al congreso de EE. UU. "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia"

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Estados Unidos afirma que más países están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel

Nicolás Maduro/ Uss Gravely llegando a Trinidad y Tobago - Fotos EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro condena "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago tras ejercicios conjuntos en el Caribe con Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto: EFE
Dina Boluarte

Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte de su cargo como presidente del país

Donald Trump, Gustavo Petro y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump informará al congreso de EE. UU. "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia"

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Estados Unidos afirma que más países están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel

Nicolás Maduro/ Uss Gravely llegando a Trinidad y Tobago - Fotos EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro condena "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago tras ejercicios conjuntos en el Caribe con Estados Unidos

Linda Caicedo, destacada por el DT y una compañera de l Real Madrid - Foto: EFE
Linda Caicedo

Linda Caicedo: el papel de colombiana dentro del Real Madrid es destacado por su técnico y compañeras de equipo

Joe Biden, Donald Trump y Kamala Harris - EFE
Cese al Fuego

Joe Biden y Kamala Harris reconocieron la labor de Trump y de EE. UU. en la negociación del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Fortaleza militar | Foto Ministerio de Turismo y Antigüedades, Egipto
Mundo

La fortaleza militar de 3.500 siglos que había estado oculta en medio del desierto revela detalles sobre la defensa militar de la época

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda