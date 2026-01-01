NTN24
Jueves, 01 de enero de 2026
Ecuador

Decretan estado de excepción en nueve provincias de Ecuador ante "grave conmoción interna"

enero 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Daniel Noboa - AFP
La medida se extenderá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, la andina Pichincha y la amazónica Sucumbíos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el 31 de diciembre el estado de excepción en nueve de las 24 provincias del país por el aumento de homicidios que la creciente violencia de las bandas del narcotráfico ha motivado.

De acuerdo con el documento firmado por el mandatario, el estado de excepción "por grave conmoción interna" se extenderá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, la andina Pichincha y la amazónica Sucumbíos.

El decreto también tiene en cuenta a las localidades de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, y de Las Naves y Echeandía, en Bolívar.

En el texto, el Gobierno de Ecuador sostiene que entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre hubo más de 1.200 homicidios en las nueve provincias y que la mayoría de casos se concentraron en Guayas (suroeste).

Durante la vigencia de la medida, la fuerza pública tendrá permitido realizar "allanamientos inmediatos, cuando existan indicios" de que en un lugar "se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada, o se encuentren armas, municiones, explosivos" o droga.

Actualmente, el país latinoamericano sostiene una guerra contra bandas narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su sangrienta disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de la región.

Según información del Ministerio del Interior, Ecuador terminó el 2025 con un nuevo récord de homicidios. Entre enero y noviembre de este año más de 8.300 personas fueron asesinadas.

