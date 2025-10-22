Defensa de Álvaro Uribe acudirá a organismos internacionales tras los comentarios de Gustavo Petro por fallo en que salió absuelto

Ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de jueces y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez acudirá para exponer los comentarios hechos por el presidente Gustavo Petro por medio de su red social de “X”, en la cual cuestionó el procedimiento de la justicia colombiana ante el fallo en segunda instancia a favor del exsenador.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, indicó inicialmente Petro.

VEA TAMBIÉN Narcolancha atacada por Estados Unidos se encontraba en aguas internacionales frente a Colombia, según medios o

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desatan el genocidio en Colombia”, complementó el jefe de Estado tras conocer el veredicto que ratificó la libertad de Uribe Vélez.

Frente a estas palabras, el abogado Víctor Mosquera Marín, representante del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, dio a conocer que acudió ante organismos internacionales donde expondrá estos comentarios en los cuales el presidente Gustavo Petro cuestionó el actuar del poder judicial colombiano.

“En atención a la gravedad de estos hechos, la firma acudirá a la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, solicitando que se analice la presión indebida derivada de las reiteradas declaraciones presidenciales”, expresó Mosquera.

“La declaración del jefe de Estado asegurando la existencia de un 'cartel de la toga' en el proceso del expresidente y mostrando su descontento por la decisión adoptada constituye una inaceptable injerencia del poder ejecutivo en las decisiones del poder judicial”, agregó el abogado apoderado para este caso por parte de Uribe Vélez.

Según la defensa del exsenador, estos comentarios “atentan contra los principios básicos de la independencia de la judicatura, la separación de poderes y la autonomía judicial” de Colombia, “derechos consagrados dentro de la Constitución Política”.