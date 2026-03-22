Delcy Rodríguez anunció un plan de "ahorro de energía" porque "rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela"

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció un nuevo plan de racionamiento eléctrico de 45 días a partir de la fecha en curso.

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Hoy en cabeza de la dictadura, Rodríguez anunció que la medida está enfocada en la gestión de la demanda eléctrica debido a la incidencia solar directa sobre el territorio.

"Hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que, durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela", expresó Rodríguez.

"La invitación es a la conciencia ciudadana... Pido también la colaboración de los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas para que el cumplimiento de los planes de control de vegetación se mantenga", adicionó.

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Para nadie es un secreto que la crisis del sistema eléctrico en Venezuela hace parte de un problema estructural que se ha agravado durante casi dos décadas.

La situación se acentuó con cortes de luz frecuentes tras la nacionalización del sector eléctrico en 2007 y la creación de Corpoelec.

Un año más tarde, en 2008 se registró el primer gran apagón que afectó a 10 estados simultáneamente.

Poco después, el gobierno del otrora presidente Hugo Chávez declaró la emergencia eléctrica debido a una severa sequía que afectó el nivel del embalse de Guri y aplicó los primeros planes de racionamiento nacional.

Bajo la tiranía de Nicolás Maduro, los fallos se volvieron crónicos. En 2013, un "mega apagón" dejó a oscuras al 70% del país.

Después, en 2016, se volvió a declarar la emergencia, reduciendo incluso la jornada laboral pública para "ahorrar energía".

Posteriormente, el 7 de marzo de 2019 ocurrió el apagón más grande de la historia de Venezuela, dejando a casi todo el país sin luz por más de cinco días. Este evento marcó un punto de no retorno en la estabilidad del servicio.

En redes sociales como X, diferentes usuarios venezolanos de esta plataforma digital reportan que los cortes de luz en su país son diarios y no programados, siendo más severos en el interior que en Caracas (capital).