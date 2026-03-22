NTN24
Domingo, 22 de marzo de 2026
Domingo, 22 de marzo de 2026
Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez anunció un plan de "ahorro de energía" porque "rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela"

marzo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Para nadie es un secreto que la crisis del sistema eléctrico en Venezuela hace parte de un problema estructural que se ha agravado durante casi dos décadas.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció un nuevo plan de racionamiento eléctrico de 45 días a partir de la fecha en curso.

o

Hoy en cabeza de la dictadura, Rodríguez anunció que la medida está enfocada en la gestión de la demanda eléctrica debido a la incidencia solar directa sobre el territorio.

"Hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que, durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela", expresó Rodríguez.

"La invitación es a la conciencia ciudadana... Pido también la colaboración de los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas para que el cumplimiento de los planes de control de vegetación se mantenga", adicionó.

o

Para nadie es un secreto que la crisis del sistema eléctrico en Venezuela hace parte de un problema estructural que se ha agravado durante casi dos décadas.

La situación se acentuó con cortes de luz frecuentes tras la nacionalización del sector eléctrico en 2007 y la creación de Corpoelec.

Un año más tarde, en 2008 se registró el primer gran apagón que afectó a 10 estados simultáneamente.

Poco después, el gobierno del otrora presidente Hugo Chávez declaró la emergencia eléctrica debido a una severa sequía que afectó el nivel del embalse de Guri y aplicó los primeros planes de racionamiento nacional.

o

Bajo la tiranía de Nicolás Maduro, los fallos se volvieron crónicos. En 2013, un "mega apagón" dejó a oscuras al 70% del país.

Después, en 2016, se volvió a declarar la emergencia, reduciendo incluso la jornada laboral pública para "ahorrar energía".

Posteriormente, el 7 de marzo de 2019 ocurrió el apagón más grande de la historia de Venezuela, dejando a casi todo el país sin luz por más de cinco días. Este evento marcó un punto de no retorno en la estabilidad del servicio.

En redes sociales como X, diferentes usuarios venezolanos de esta plataforma digital reportan que los cortes de luz en su país son diarios y no programados, siendo más severos en el interior que en Caracas (capital).

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez

Regimen chavista

Declaraciones

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Intocable?: "Diosdado Cabello va a caer, desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez anunció un plan de "ahorro de energía" porque "rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Usaron bolsas para asfixiarme y para tratar de que hablara sobre la ubicación de María Corina Machado": Jesús Armas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Intocable?: "Diosdado Cabello va a caer, desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington"

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según The New York Times

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Defensa de Maduro y Cilia Flores pide nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando "violación a los derechos constitucionales"

Foto: EFE - FDI
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní confirma que fue abatido Ali Mohammad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución

Más de Actualidad

Ver más
Luna | Foto Canva
Eclipse de Luna

Así será el impresionante eclipse total de Luna que se verá sin “telescopio” en la madrugada de este 3 de marzo en Colombia: horarios y recomendaciones

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que los principales contratistas de las Fuerzas Armadas de EE. UU. han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama

La fragata Cristóbal Colón - AFP
Chipre

En medio de las tensiones con EE. UU. por los ataques contra el régimen iraní, España anunció el envió de la fragata "Cristóbal Colón" a país de la UE que fue alcanzado por un dron

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luna | Foto Canva
Eclipse de Luna

Así será el impresionante eclipse total de Luna que se verá sin “telescopio” en la madrugada de este 3 de marzo en Colombia: horarios y recomendaciones

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que los principales contratistas de las Fuerzas Armadas de EE. UU. han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama

La fragata Cristóbal Colón - AFP
Chipre

En medio de las tensiones con EE. UU. por los ataques contra el régimen iraní, España anunció el envió de la fragata "Cristóbal Colón" a país de la UE que fue alcanzado por un dron

Ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

¿Qué viene después de este primer ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán?

Fotos: Teo Echevarría/ Maluma - Shakira - Fotos EFE
Conciertos

El cerebro colombiano que ha participado en las giras de Shakira, Maluma, Ricky Martin, Guns N' Roses, Metallica y Kiss

El presidente francés, Emmanuel Macron (AFP)
Francia

Macron dice que prepara una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo

Petróleo venezolano (EFE)
Administración Trump

Venezuela reanudó las exportaciones de crudo diluido tras pausa de 15 meses, según Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre