Delcy Rodríguez decretó una semana de feriados en Venezuela por la crisis energética

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó una semana de "asueto" para el sector público en medio de las altas temperaturas que azotan al país y que han agudizado la crisis energética.

El país latinoamericano, donde son frecuentes los racionamientos eléctricos desde hace años, ha decretado en el pasado recortes de jornadas y suspensión de clases para ahorrar energía.

"En esta Semana Mayor quiero anunciar que he decretado días de asueto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para todo el sector de la educación", aseguró Rodríguez desde isla Margarita.

Según dijo, los días feriados incluyen a "los ministerios porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica".

Rodríguez, quien está encargada del régimen chavista desde la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación en Caracas el 3 de enero, aseveró que el país está marcado por "45 días de altas temperaturas".

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Cabe mencionar que los servicios esenciales no están incluidos en el asueto que amplía el tradicional feriado por Semana Santa, que con la medida incluye los días lunes, martes y miércoles.

Desde que lleva las riendas del régimen en Venezuela, Rodríguez ha realizado importantes cambios en el gabinete que dejó Maduro, ha impulsado reformas y promovió una controvertida ley de amnistía para presos políticos, decisiones que ocurren bajo presión de Estados Unidos que afirma controlar el país tras la captura de Maduro.