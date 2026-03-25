NTN24
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Delcy Rodríguez

"Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores": Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El analista también dijo en NTN24 que Diosdado Cabello "está jugando bajo cuerda".

Antonio De La Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, dijo en La Tarde de NTN24 que "un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores" debido a que están inconformes con lo que está ocurriendo en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Yo sí había escuchado que el grupo del 4F, como se conocen, vamos a llamarlo del chavismo, de la cadena, están incómodos con lo que está sucediendo en el país, muy incómodos, y sí han estado pensando en sacar a Delcy del Miraflores, pero me dijeron no, tienen fuerza", expresó de la Cruz.

o

De acuerdo con el analista, quienes sí "podían" disponer de su poderío para sacar a Rodríguez eran el sector militar y "por eso es importante lo que está sucediendo" en cuanto a las fuerzas del régimen de Venezuela, expuso.

"En una situación en Venezuela hipotética, se da un golpe de Estado, complica mucho más la situación internacional, interna y todo. Pero ellos no tienen la fuerza hoy en el sector militar, no la tienen, porque demostraron el 3 de abril que la moral hoy la tienen por los suelos", explicó de la Cruz.

"Entonces el recomponer y traer esos elementos a los cuarteles, precisamente es por ello, para volver a ser una institución militar y no que se le pongan proyectos de que quieren seguir teniendo el poder", agregó.

En el régimen de Venezuela, precisa el analista, hay constantemente una serie de movimientos internos que no se pueden ver desde afuera, pero cree importante que exista una presión social para que la líder de la democracia en Venezuela "regrese al país".

"En el caso de Diosdado, a mí lo que me dijeron en ese momento es que está jugando bajo cuerda", señaló de la Cruz sobre el ministro de Interior del régimen, a quien le estarían "desfinanciando" su estructura, según sus fuentes.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Régimen venezolano

Diosdado Cabello

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores": Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conoce video del interior del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia segundos antes de la tragedia que dejó decenas de muertos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Aparte de Maduro, para sacar a todo el chavismo se habría necesitado una invasión a gran escala": periodista Esteban Román

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Regimen chavista

En medio de cuestionamientos de la comunidad venezolana, Delcy Rodríguez participa en cumbre de empresarios en Miami: "es preocupante ver cómo se sigue legitimando el régimen"

El ayatolá Alí Jamenei y Nicolás Maduro
DEA

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos envió al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Donald Trump y el régimen de Irán | Fotos EFE / Canva
Ataque al régimen de Irán

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Secretario Rubio dice en cumbre en el Caribe que si los venezolanos quieren dar "el siguiente paso" necesitan "la legitimidad de elecciones justas y democráticas"

Edmundo González, presidente electo de Venezuela (AFP)
Edmundo González

Equipo de Edmundo González reportó que presenta un percance de salud y tiene que guardar reposo en los próximos días

Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Maduro capturado

Así es la vida de Nicolás Maduro en una cárcel de Estados Unidos: grita “¡Yo soy el presidente de Venezuela!”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pedro Neto | Foto: AFP
UEFA

UEFA abrió investigación contra el futbolista del Chelsea por haber empujado a un recogepelotas en la Champions League

Presentación del menú de los Premios Oscar - Foto AFP
Premios Óscar

Cócteles con sabor latino y pastel de pollo: el menú para las estrellas de Hollywood en los Premios Oscar

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Secretario Rubio dice en cumbre en el Caribe que si los venezolanos quieren dar "el siguiente paso" necesitan "la legitimidad de elecciones justas y democráticas"

Edmundo González, presidente electo de Venezuela (AFP)
Edmundo González

Equipo de Edmundo González reportó que presenta un percance de salud y tiene que guardar reposo en los próximos días

Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Maduro capturado

Así es la vida de Nicolás Maduro en una cárcel de Estados Unidos: grita “¡Yo soy el presidente de Venezuela!”

Vista general de una reunión representantes de la OTAN en Bruselas (Bélgica) - Foto de referencia: EFE
Ataque al régimen de Irán

¿Activará la OTAN una defensa colectiva contra el régimen de Irán tras interceptación de misil que iba a Turquía?

Marielle Franco | Foto: AFP
Brasil

Justicia de Brasil condenó a dos políticos por ordenar matar a la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco, asesinada en 2018

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre