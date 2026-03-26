¿Trump presidente de Venezuela? Aseguró entre risas que es la persona “con mayor intención de voto” en el país y que podría presentarse "como candidato contra Delcy"

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre política exterior en una reunión de gabinete con Irán y Venezuela como principales temas sobre la mesa.

Las declaraciones del mandatario se dieron justo en paralelo a la segunda audiencia judicial del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York.

Trump, que ha sido tajante en que Maduro va a enfrentar todo el rigor de la justicia de Estados Unidos, se ha acercado al nuevo régimen, el de Delcy Rodríguez.

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Con el tema de Venezuela sobre la mesa, Trump, sentado junto al secretario de Estado, Marco Rubio, bromeó sobre el futuro de Venezuela, mismo que mantiene a millones a la expectativa por el anhelado fin de la tiranía chavista.

El republicano alardeó de su popularidad entre la comunidad venezolana tras haber logrado la captura de Maduro el pasado 3 de enero y dijo que su figura es actualmente la más popular en cuanto a intención de voto.

"Soy la persona con mayor intención de voto. Después de la presidencia, tal vez vaya a Venezuela y me presente contra Delcy. Es una opción. ¡Les caigo bien en Venezuela!", es una opción para mí".

Durante la reunión de su gabinete, el presidente Trump acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que llegan a nuestro país”.

Asimismo, el presidente Trump aseguró Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante.

"Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró a la prensa antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69, se encuentran detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses, luego de ser capturados y extraídos de Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Maduro enfrenta cargos por corrupción, tráfico de drogas y tráfico de armas en la jurisdicción neoyorquina.