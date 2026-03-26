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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Donald Trump

¿Trump presidente de Venezuela? Aseguró entre risas que es la persona “con mayor intención de voto” en el país y que podría presentarse "como candidato contra Delcy"

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Durante la reunión de su gabinete, el presidente Trump también acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que llegan a nuestro país”.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre política exterior en una reunión de gabinete con Irán y Venezuela como principales temas sobre la mesa.

Las declaraciones del mandatario se dieron justo en paralelo a la segunda audiencia judicial del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York.

Trump, que ha sido tajante en que Maduro va a enfrentar todo el rigor de la justicia de Estados Unidos, se ha acercado al nuevo régimen, el de Delcy Rodríguez.

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Con el tema de Venezuela sobre la mesa, Trump, sentado junto al secretario de Estado, Marco Rubio, bromeó sobre el futuro de Venezuela, mismo que mantiene a millones a la expectativa por el anhelado fin de la tiranía chavista.

El republicano alardeó de su popularidad entre la comunidad venezolana tras haber logrado la captura de Maduro el pasado 3 de enero y dijo que su figura es actualmente la más popular en cuanto a intención de voto.

"Soy la persona con mayor intención de voto. Después de la presidencia, tal vez vaya a Venezuela y me presente contra Delcy. Es una opción. ¡Les caigo bien en Venezuela!", es una opción para mí".

Durante la reunión de su gabinete, el presidente Trump acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que llegan a nuestro país”.

Asimismo, el presidente Trump aseguró Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante.

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"Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró a la prensa antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69, se encuentran detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses, luego de ser capturados y extraídos de Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Maduro enfrenta cargos por corrupción, tráfico de drogas y tráfico de armas en la jurisdicción neoyorquina.

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