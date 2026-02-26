Exjugador con paso por los Lakers y exposo de Khloe Kardashian afirma que estaría en el Salón de la Fama de la NBA de no ser por sus adicciones: "Estás hablando con un verdadero drogadicto"

Fue fundamental para los títulos que consiguieron los Lakers entre 2009 y 2010, y era considerado como una de las futuras leyendas de la NBA; sin embargo, las malas decisiones arruinaron una carrera que ahora quedó en el olvido.

Así es como se podría describir cómo terminó lo que se proyectaba iba a ser la brillante carrera del basquetbolista Lamar Odom, quien jugó codo a codo con Kobe Bryant.

Su talento era tan grande que muchos lo veían siendo nombrado algún día dentro del famoso Salón de la Fama, pero su mayor obstáculo fue el abuso de las drogas.

VEA TAMBIÉN Árbitro argentino se hace viral por sacar moneda con una cara de Maradona y otra de Messi en pleno sorteo de campo entre Gimnasia y Rosario Central o

Odom ha admitido ser un "verdadero" adicto de las drogas y ha explicado que de no ser por eso estaría hoy en el Salón de la Fama ocupando un espacio junto con otras talentosas leyendas de la NBA.

En su reciente participación en el podcast que conducen Vince Carter y Tracy McGrady, el exjugador de los Lakers se confesó sobre su adicción.

El exbasquetbolista afirmó que "me encanta las drogas. Estás hablando con un verdadero drogadicto. En veranos consumía drogas que no voy a fingir. Tuve unos veranos geniales con la cocaína. Debería estar donde están ustedes en el Salón de la Fama".

Cuando fue cuestionado sobre si consumía drogas mientras estaba jugando, el exNBA señaló que no lo hacía durante las temporadas que jugaba, pero si en sus vacaciones.

"Sería una locura si consumiera cocaína y jugara al mismo tiempo. Tenía el control, pero cuando tienes la mente de un borracho, piensas en cómo engañar al sistema. Y eso fue lo que hice, fiestas de cocaína", agregó.

Y comentó que en aquella época estaba grabando un reality show en temporada, el programa de su exexposa Khloe, 'Keeping up with the Kardashians': "Eso significa que participaba en los juegos y aun así gané Sexto Hombre del Año grabando un reality show. Así que sé que tenía las agallas y la fuerza para hacerlo. Pero en general, la grandeza y el legado sí, los dañé con el abuso de drogas. 100%".

Lamar, de 46 años, detalló en el podcast que su adicción a las drogas fue hereditaria y empezó con el consumo de la cocaína.

"Mucha gente no tiene la adicción hereditaria. Mi padre era heroinómano. La marihuana no te coloca, como si dijeras: 'Déjame probar cocaína'. Empecé a fumar a los 14 o 15 años. También es un trauma", puntualizó.

El exjugador de los Lakers acotó que todo se desencadenó tras la muerte de su madre, a quien calificó como su "mejor amiga".

"Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Vas a explotar después de perder a tu madre, mi madre era mi mejor amiga. Recuerdo que a los 10 años le dije a mi madre que iba a la NBA y le compré una casa enorme, y a los 12 ya no estaba", dijo.

VEA TAMBIÉN Se conoce el primer evento deportivo mundial cancelado en Jalisco, México, por temas de seguridad o

El exesposo de Khloe Kardashian recordó la vez, en 2004, cuando estuvo cerca de morir tras ser encontrado inconsciente en el prostíbulo Love Ranch de Nevada.

Lamar explicó que recuerda que se quedó dormido en la cama junto a dos mujeres, pero cuando despertó estaba tratando de "expulsar tubos de mi boca".

Odom acaba de salir de la clínica de rehabilitación ¡Rely Recovery de Los Ángeles tras finalizar su programa de 30 días. El exjugador ingresó a este programa de rehabilitación tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.