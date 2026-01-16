NTN24
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Araña dijo que se reunió con la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, en Estados Unidos.

José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano, habló en NTN24 respecto al sufrimiento que sienten los familiares de los presos políticos en Venezuela debido a la falta de palabra del régimen madurista, que recientemente anunció un "número significativo" de excarcelaciones.

o

“Nos reunimos con María Corina Machado, personalmente hoy, varios familiares de presos políticos, como yo, nos reunimos con ella, se mostró bastante preocupada por la situación de los presos y sus familiares”, dijo Araña.

“Nos dijo que está a nuestra disposición, y que está enfocada principalmente en la libertad de los presos políticos... Pedimos que estas excarcelaciones de presos políticos sean de manera efectiva, real y acelerada”, acotó.

o

“María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump... Mi familia y yo desde 2017 vivimos la agonía de la persecución del régimen... En total han sido 11 los familiares que he tenido secuestrados (por la dictadura)”, agregó.

Hasta el momento, el proceso de excarcelaciones en Venezuela se percibe como lento y parcial.

Entre el 8 y el 15 de enero se registró un flujo de excarcelaciones "a cuentagotas" en centros como Ramo Verde, El Rodeo y Las Crisálidas. Entre los liberados hay ciudadanos extranjeros.

o

Mientras el régimen dice, sin prueba fehaciente, que se han “liberado a 406 presos políticos”, diferentes ONG hacen énfasis en que el número de personas que permanecen tras las rejas sigue siendo alto: más de 700 personas siguen tras las rejas.

