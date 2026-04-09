Delcy Rodríguez hace su primer viaje al extranjero desde captura de Maduro mientras en Venezuela hay protestas: nación de América es su destino

La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó el jueves a Granada para realizar su primera visita al extranjero desde que asumió el poder en enero, cuando el dictador Nicolás Maduro fue capturado.

El desplazamiento de Rodríguez, que se da en medio de una jornada de manifestaciones en Venezuela, fue confirmado según mostraron imágenes del canal de televisión estatal VTV.

VEA TAMBIÉN "Delcy Rodríguez quiere hacerle creer a los venezolanos que nació el 3 de enero de 2026": Juan Pablo Guanipa sobre discurso de la encargada del régimen o

El régimen no ha publicado ninguna agenda para la visita, pero las imágenes mostraron a Rodríguez cuando era recibida por el ministro de Asuntos Exteriores de la isla caribeña, Joseph Andall, tras descender de su avión.

Gremios sindicales y la sociedad venezolana marchan este jueves por las calles de varias ciudades de Venezuela para exigir al régimen de Delcy Rodríguez salarios y pensiones dignas.

Las movilizaciones denuncian, entre tanto, que los ingresos que actualmente reciben los ciudadanos trabajadores, así como los pensionados, no alcanzan para cubrir la Canasta Alimentaria Familiar básica en Venezuela.

La transmisión en directo de NTN24 mostró a cientos de personas que transitaban por varias calles del país, al tiempo que rechazaban una contramarcha del régimen.

En el marco de la movilización se registraron choques en Caracas entre los manifestantes y las fuerzas del orden del régimen que ha impedido el libre desarrollo de la jornada y el paso de los manifestantes hacia la zona del Palacio de Miraflores.

VEA TAMBIÉN Sin cifras Delcy Rodríguez anuncia medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó o

Las movilizaciones se dan después de un pronunciamiento de Delcy Rodríguez en el que aseguró que planeaba aumentar el salario mínimo, lo que fue tomado como una estrategia ante una eventual campaña presidencial para unas próximas y urgentes elecciones en Venezuela.