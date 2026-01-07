Donald Trump ordena retirada de varias organizaciones internacionales que "operan en contra de los intereses nacionales"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una proclama por la que retira a Estados Unidos de varias organizaciones alegando “soberanía y ahorro”.

VEA TAMBIÉN "Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes o

Posterior a la firma, el mandatario dijo que estas organizaciones "operan en contra de los intereses nacionales".

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a otras 35 entidades, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.

VEA TAMBIÉN Petro y Trump sostuvieron una llamada en medio de tensiones entre ambos gobiernos tras captura de Maduro o

Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato. Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el ejecutivo republicano está implementando su visión de "Estados Unidos primero".

Bajo el lema ‘Make America Great Again’ (MAGA), la política de la administración Trump se ha intensificado significativamente tanto a nivel nacional como internacional.

El 3 de enero de 2026, por ejemplo, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar directa en Caracas que resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa.

Posterior a esta misión, Trump ha indicado que EE. UU. administrará el país caribeño hasta lograr una “transición adecuada”.

VEA TAMBIÉN Departamento de Energía de Estados Unidos publica detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump con el régimen venezolano o

En ese orden de ideas, tras la captura del tirano (Maduro) Trump ha emitido advertencias a otras naciones.

Criticó recientemente a Colombia por el tráfico de drogas, advirtió a México sobre la violencia de los cárteles y amenazó a Irán con "severas consecuencias".