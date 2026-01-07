NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Donald Trump

Donald Trump ordena retirada de varias organizaciones internacionales que "operan en contra de los intereses nacionales"

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a otras 35 entidades.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una proclama por la que retira a Estados Unidos de varias organizaciones alegando “soberanía y ahorro”.

o

Posterior a la firma, el mandatario dijo que estas organizaciones "operan en contra de los intereses nacionales".

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a otras 35 entidades, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.

o

Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato. Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el ejecutivo republicano está implementando su visión de "Estados Unidos primero".

Bajo el lema ‘Make America Great Again’ (MAGA), la política de la administración Trump se ha intensificado significativamente tanto a nivel nacional como internacional.

El 3 de enero de 2026, por ejemplo, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar directa en Caracas que resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa.

Posterior a esta misión, Trump ha indicado que EE. UU. administrará el país caribeño hasta lograr una “transición adecuada”.

o

En ese orden de ideas, tras la captura del tirano (Maduro) Trump ha emitido advertencias a otras naciones.

Criticó recientemente a Colombia por el tráfico de drogas, advirtió a México sobre la violencia de los cárteles y amenazó a Irán con "severas consecuencias".

Temas relacionados:

Donald Trump

Trump

Casa Blanca

Washington

Anuncio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Maduro se tiene que ir por las buenas o por las malas, es una vergüenza que aún esté en el poder": Daniel Zovatto, integrante del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson Center

Nicolás Maduro, jefe de la dictadura de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

A Maduro solo le quedan los insultos para atacar a María Corina Machado: "dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma"

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
Gobierno de Colombia

"Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición": Gustavo Petro cuestionó al régimen de Maduro tras quitarle el pasaporte al cardenal Porras

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Buques petroleros se ven al atardecer en el Mar Caribe frente a la costa de Puerto La Cruz, Venezuela - AFP
Petróleo

Armada del régimen escolta buques tras bloqueo de Trump a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, según The New York Times

Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Maduro se tiene que ir por las buenas o por las malas, es una vergüenza que aún esté en el poder": Daniel Zovatto, integrante del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson Center

Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas - Foto: EFE
LVBP

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional es suspendida tras el "estado de conmoción" decretado por el régimen

Buque petrolero venezolano - Foto: de referencia: EFE
Buque petrolero

Se conocen detalles del buque petrolero vinculado a Venezuela que persigue "activamente" la guardia costera de EE. UU. tras su huida en el Caribe

Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Selena Quintanilla | Foto AFP
Selena Quintanilla

Muere el padre de la leyenda mexicana Selena Quintanilla: esta fue su trayectoria como participe en The Dinos y Selena y Los Dinos

Neymar | Foto: EFE
Neymar

El insólito disfraz que usó Neymar para que no lo reconocieran en las calles de Nueva York: “No creo que tenga un aspecto muy normal”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre