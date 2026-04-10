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Viernes, 10 de abril de 2026
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Régimen venezolano

Delcy Rodríguez revela imágenes de primer viaje que hizo al extranjero tras captura de Maduro y pese a protestas en Venezuela: "Reafirmamos los históricos lazos de amistad"

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez en Granada (EFE)
Delcy Rodríguez en Granada (EFE)
El desplazamiento de Rodríguez se dio en medio de una jornada de manifestaciones en Venezuela.

La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó unas imágenes del que es su primer viaje al extranjero desde que tomó el poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en medio de operaciones militares de Estados Unidos.

“Como parte de mi agenda de trabajo en Grenada, país hermano del Caribe, sostuve un cordial encuentro con su Gobernadora General, Cécile La Grenade, donde reafirmamos los históricos lazos de amistad entre nuestros países”, afirmó Rodríguez junto a un video con momentos de la visita.

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El desplazamiento de Rodríguez se dio en medio de una jornada de manifestaciones en Venezuela.

Más temprano en unas imágenes del canal de televisión estatal VTV se vio el momento cuando Rodríguez era recibida por el ministro de Asuntos Exteriores de la isla caribeña, Joseph Andall, tras descender de su avión.

Gremios sindicales y la sociedad venezolana marcharon el jueves por las calles de varias ciudades del país para exigir al régimen de Delcy Rodríguez salarios y pensiones dignas.

Las movilizaciones denuncian, entre tanto, que los ingresos que actualmente reciben los ciudadanos trabajadores, así como los pensionados, no alcanzan para cubrir la Canasta Alimentaria Familiar básica en Venezuela.

La transmisión en directo de NTN24 mostró a cientos de personas que transitaban por varias calles del país, al tiempo que rechazaban una contramarcha del régimen.

En el marco de la movilización se registraron choques en Caracas entre los manifestantes y las fuerzas del orden del régimen que ha impedido el libre desarrollo de la jornada y el paso de los manifestantes hacia la zona del Palacio de Miraflores.

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Las movilizaciones se dan después de un pronunciamiento de Delcy Rodríguez en el que aseguró que planeaba aumentar el salario mínimo, lo que fue tomado como una estrategia ante una eventual campaña presidencial para unas próximas y urgentes elecciones en Venezuela.

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