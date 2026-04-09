"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Este jueves 9 de abril se llevaron a cabo manifestaciones ciudadanas en Caracas, Venezuela, en las que cientos exigieron mejores condiciones laborales y aumentos salariales.

La movilización de trabajadores y gremios sindicales, acompañada por estudiantes, personas mayores y familiares de presos políticos, fue bloqueada por fuerzas del régimen mediante al menos 11 barricadas desplegadas en puntos estratégicos.

Las fuerzas del orden del régimen reprimieron con gases lacrimógenos a los manifestantes lo que impidió el libre desarrollo de la jornada. El operativo incluyó empujones, golpizas, y detenciones, lo que afectó incluso a adultos mayores.

En contraste, la denominada "marcha del chavismo" se movilizó libremente por el centro de Caracas.

Durante este evento, Diosdado Cabello, sobre quien pesa una recompensa de 25 millones de dólares por parte de Estados Unidos, apareció públicamente respaldando a Delcy Rodríguez y exigiendo el levantamiento de sanciones de EE. UU.

La protesta se produjo un día después de que Delcy Rodríguez, encargada del régimen, anunciara un aumento salarial a partir del primero de mayo, sin precisar montos ni condiciones específicas. "El primero de mayo haremos un incremento, y ese incremento será un incremento responsable", declaró Rodríguez.

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Maya Libertad González, activista del Partido político ‘Libertad Popular’, relató en el programa La Noche los detalles de la jornada que convocó entre 4.000 y 5.000 personas.

"El día de hoy salimos a acompañar la experiencia de los hermanos trabajadores jubilados, pensionados en una solicitud para la actualización y la reivindicación de la remuneración por el trabajo justo, que en este momento en Venezuela y durante 27 años prácticamente no ha sido algo que sea correspondido", explicó González.

Según González, un representante de la Policía Nacional Bolivariana indicó inicialmente que podrían llegar hasta Parque Carabobo, punto distante del objetivo original, pero los trabajadores decidieron continuar su ruta.

"Cuando llegamos al punto, por decir así, de un 35% de lo que era la ruta que teníamos que continuar para poder llegar al objetivo final, comenzaron a aparecer efectivos policiales con escudos antimotines", relató.

Durante el trayecto, las barreras policiales se intensificaron progresivamente mientras los manifestantes buscaban rutas alternas.

"Cuando teníamos cuadra y media, estábamos más cerca del objetivo, allí el contingente fue muchísimo mayor, llegaron unos camiones, y bueno, comenzó un poco el momento de tensión", dijo.

La represión policial incluyó empujones violentos contra pensionados y jubilados que portaban banderas venezolanas y carteles.

"Personas que, con banderas de Venezuela, con carteles, con simplemente sus manos y sus pensamientos y sus convicciones querían avanzar, fueron entonces empujados de una manera brutal", denunció la activista

“Yo tuve una afectación en una costilla tras un golpe cuando intentaba proteger a un adulto mayor”, dijo.

Entretanto, la situación en el centro de reclusión El Rodeo 1 escaló este miércoles cuando una protesta de reclusos extranjeros fue reprimida violentamente, y dejó al menos once personas heridas, tres de ellas de gravedad, según denunciaron familiares y defensores de derechos humanos.

Raizkel Vielma, esposa y hermana de dos prisioneros políticos recluidos en El Rodeo 1, denunció que "los prisioneros tienen amenaza de muerte. Los han amenazado el director y el subdirector con matarlos, ya que es una orden de Delcy Rodríguez, es lo que ellos denuncian".

Según Vielma, "hay tres que están gravemente heridos. Temprano denunciaron que había uno que tenía el ojo reventado. Hay varios que le partieron la cabeza y están fuertemente heridos", dijo.

Por su parte, el abogado defensor Eduardo Torres, también prisionero político, proporcionó la lista de los heridos: los colombianos Martín Rincón y Moisés Urbe, y los venezolanos Andrés Carvajal, Carlos Caña, Wilson Salcedo, Ender Gómez, Wilser Salcedo, José Luis de la Ascensión, Ángel Contreras, Marlo Vallares, José Colina y Enly León, se encuentran entre los afectados.