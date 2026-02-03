El mensaje del hijo de Maduro tras cumplirse un mes desde su captura durante un operativo de Estados Unidos en Caracas

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, publicó este martes un mensaje para su padre tras cumplirse un mes de su captura durante el operativo militar estadounidense en Caracas ejecutado el 3 de enero.

"Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre. Un mes sin escucharte o verte directamente. ¿Ha sido duro? Sí, muy duro. Sin embargo, es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar este reto. Y de sentirnos tristes pero fortalecidos en ti, tu serenidad, tu paz que nos transmites en este instante", escribió el hijo del dictador en un post subido a X.

Maduro Guerra, también partidario del régimen que ha acechado a Venezuela, ha rechazado en varias ocasiones la incursión militar estadounidense en la que también resultó capturada la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Asimismo, el hijo del acusado por narcotráfico ha dicho estar seguro de que llegará a reencontrarse con su padre, pese a que a este le han sido imputados delitos graves y se encuentra detenido en una prisión de Nueva York.

"Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes. Y cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo y continuaremos el camino Bolívar y Chávez, que la familia venezolana tenga una vida digna, feliz, plena y desarrollada en todos los campos y dimensiones", prosiguió Maduro Guerra en el mismo post, en el que agregó dos fotografías.

Pese a las advertencias y operaciones de Estados Unidos en contra del régimen madurista, Guerra insinuó que en Venezuela se iba a seguir trabajando en una supuesta "soberanía y dignidad" con Maduro, considerado líder ilegítimo tras el fraude electoral en las elecciones de 2024 demostrado entonces por la oposición.

"Vamos con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria, a seguir construyendo el sueño de soberanía y dignidad, en paz total, con diálogo, inclusión y diplomacia. Papá, seguimos venciendo en nombre de Dios y estarás entre nosotros más temprano que tarde", concluyó Maduro Guerra.

En la primera imagen que cargó en su mensaje se le ve cuando era un niño junto a su padre, mientras que, en la otra, más reciente, aparece junto a él al lado Flores, contra quien Estados Unidos también presentó cargos.

Se espera que ambos enfrenten una nueva audiencia el 26 de marzo tras haber rechazado los cargos a comienzos de enero. En principio, la segunda audiencia había sido programada para el 17 de marzo, pero el juez federal aprobó este martes una solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para postergarla.