NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Xavi Alonso

"El ego está matando el vestuario del Real Madrid": fanáticos reaccionan a video de Mbappé negándose a hacer el pasillo al Barcelona solicitado por Xabi Alonso

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Kylian Mbappé, futbolista francés y Xabi Alonso, entrenador español - Foto: AFP
En un video que ya tomó fuerza en redes sociales, se ve al delantero francés desacatar la orden de su DT.

El Real Madrid anunció el pasado 12 de enero la salida de su entrenador Xabi Alonso, tras la derrota 3-2 frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada en Yedá, Arabia Saudita.

Minutos antes de la premiación, una situación ha indignado tanto a seguidores del Madrid como del fútbol en general: el técnico español (Alonso) le solicitó a sus jugadores hacer el pasillo a su rival, no obstante, varios de ellos minimizaron su autoridad.

En un video que ya tomó fuerza en redes sociales, se ve al jugador estrella del cuadro ‘merengue’, el delantero francés Kylian Mbappé desacatar la orden de su DT.

En el audiovisual muestra a Alonso pedirle al galo que organice a sus compañeros para hacer el pasillo, sin embargo, Mbappé se rehúsa y hace gestos con las manos para que todos se vayan al vestuario.

El hecho ya cuenta con miles de comentarios a escala internacional por parte de usuarios de diferentes redes sociales.

“A ningún fanático del Madrid nos gusta perder una final, y menos contra el Barcelona, pero toca ser ejemplares, en desacuerdo con Mbappé”, dijo un internauta de la red social Isntagram.

"El ego está matando el vestuario del Real Madrid, este plantel es irreconocible, mucha improvisación": mencionó otro fanático del conjunto ‘merengue´, también en Instagram.

En lugar de Xabi Alonso, el actual técnico del equipo filial, Álvaro Arbeloa, asumirá la dirección del primer equipo.

Mediante un comunicado oficial, el club blanco explicó que la decisión se tomó de común acuerdo con el exmediocampista, quien había asumido el cargo al cierre de la temporada anterior, relevando al italiano Carlo Ancelotti.

Arbeloa, excompañero de Alonso tanto en el Real Madrid como en la selección española, tomará las riendas del plantel profesional, aunque la institución no brindó detalles sobre la duración ni las condiciones de su contrato.

Xabi Alonso llegó al banquillo merengue con gran prestigio, luego de conducir al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga en la temporada 2023-2024, campaña en la que también conquistó la Copa de Alemania y alcanzó la final de la Europa League, firmando un curso casi perfecto.

Durante la temporada 2024-2025, el conjunto alemán no logró repetir ese nivel sobresaliente, aunque se mantuvo competitivo bajo la dirección del estratega español.

Con 44 años, Alonso enfrentó el complejo reto de reemplazar a Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, quien conquistó tres Champions League con el club madrileño en dos etapas distintas (2014, 2022 y 2024).

Pese a contar con un Kylian Mbappé en un gran momento y algunos pasajes destacados, el equipo no alcanzó la regularidad ni el ritmo exigido por una institución de la talla del Real Madrid, evidenciando dificultades para generar juego desde el mediocampo.

