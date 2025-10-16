NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Delcy Rodríguez

Delcy y Jorge Rodríguez habrían ofrecido a EE. UU. una transición sin Maduro, según el Miami Herald; el régimen ya respondió

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Las propuestas señalarían que los hermanos Rodríguez suponen una versión más aceptable del chavismo para Washington, ya que ninguno ha sido acusado de formar parte una organización de narcotráfico.

De acuerdo con el medio Miami Herald jefes del régimen venezolano le habrían ofrecido a Estados Unidos una transición pacífica sin su líder, Nicolás Maduro.

El medio citado asegura que la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, habrían promovido de discretamente ante Washington la idea de una transición política sin Maduro.

Miami Herald afirma que las propuestas fueron canalizadas por medio de intermediarios en Qatar y con ellas intentarían persuadir al gobierno norteamericano de lograr un “madurismo sin Maduro”.

Esto con el fin de lograr una transición política pacífica en medio de la creciente tensión e intentos por parte de Estados Unidos de desmantelar el régimen venezolano encabezado por Maduro.

o

El artículo asevera que los dos jefes del régimen presentaron ante la unión americana dos propuestas formales este año, una en abril y la otra en septiembre.

En ellas explicaban cómo funcionaría el mecanismo de poder de Venezuela sin Maduro al mando, en donde sea Delcy Rodríguez quien sea la que le dé continuidad a la institucionalidad.

Las propuestas señalarían que los hermanos Rodríguez suponen una versión más aceptable del chavismo para Washington, ya que ninguno ha sido acusado de formar parte una organización de narcotráfico.

Ante el artículo, Delcy Rodríguez se pronunció y aseguró que el medio Miami Herald no tiene "ni ética ni moral" al publicar un artículo que "favorece la mentira”.

En su canal de Telegram, la vicepresidenta del régimen venezolano afirmó: “FAKE!! (falso). Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”.

Y añadió que el régimen “cuenta con un alto mando político y militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”.

Rodríguez también comentó que nada la apartará “del camino en la defensa irrenunciable de los derechos de Venezuela”, así como tampoco de su “digno legado histórico bolivariano”.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Régimen de Maduro

Estados Unidos y Venezuela

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga dieron el cierre oficial a sus campañas de cara a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Bolivia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Gobierno Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Todo el peso del Gobierno Trump está enfocado en contrarrestar al Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia

Donald Trump y Benjamín Netanyahu / FOTO: AFP
Benjamín Netanyahu

Netanyahu se disculpó con Qatar por el ataque en Doha; decisión importante en la búsqueda del fin de la guerra

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Ángel Russo - AFP
Boca Juniors

Boca Juniors informó que su director técnico Miguel Ángel Russo está internado con "pronóstico reservado"

Asteroide 2023 CX1 - Foto AFP
Hallazgo

Descubren inquietante origen de asteroide que impactó a la Tierra tras rastreo de investigadores junto a astrónomos aficionados

Observación 3I/ATLAS | Foto Canva
Universo

El asteroide 3I/ATLAS podría tener un origen tecnológico extraterrestre, según científico de Harvard

Danny Ocean

"Eres una bruja": Louis BPM responde a Danny Ocean por borrar una canción por razones políticas

Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Actor

Daniel Stern, uno de los ladrones de ‘Mi pobre angelito’, fue hospitalizado de emergencia y este es su estado de salud

Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Gobierno Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Todo el peso del Gobierno Trump está enfocado en contrarrestar al Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda