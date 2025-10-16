Delcy y Jorge Rodríguez habrían ofrecido a EE. UU. una transición sin Maduro, según el Miami Herald; el régimen ya respondió

De acuerdo con el medio Miami Herald jefes del régimen venezolano le habrían ofrecido a Estados Unidos una transición pacífica sin su líder, Nicolás Maduro.

El medio citado asegura que la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, habrían promovido de discretamente ante Washington la idea de una transición política sin Maduro.

Miami Herald afirma que las propuestas fueron canalizadas por medio de intermediarios en Qatar y con ellas intentarían persuadir al gobierno norteamericano de lograr un “madurismo sin Maduro”.

Esto con el fin de lograr una transición política pacífica en medio de la creciente tensión e intentos por parte de Estados Unidos de desmantelar el régimen venezolano encabezado por Maduro.

VEA TAMBIÉN Atentado contra activistas venezolanos en Bogotá: la pista del vehículo que podría cambiar el rumbo de la investigación o

El artículo asevera que los dos jefes del régimen presentaron ante la unión americana dos propuestas formales este año, una en abril y la otra en septiembre.

En ellas explicaban cómo funcionaría el mecanismo de poder de Venezuela sin Maduro al mando, en donde sea Delcy Rodríguez quien sea la que le dé continuidad a la institucionalidad.

Las propuestas señalarían que los hermanos Rodríguez suponen una versión más aceptable del chavismo para Washington, ya que ninguno ha sido acusado de formar parte una organización de narcotráfico.

Ante el artículo, Delcy Rodríguez se pronunció y aseguró que el medio Miami Herald no tiene "ni ética ni moral" al publicar un artículo que "favorece la mentira”.

En su canal de Telegram, la vicepresidenta del régimen venezolano afirmó: “FAKE!! (falso). Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”.

Y añadió que el régimen “cuenta con un alto mando político y militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”.

Rodríguez también comentó que nada la apartará “del camino en la defensa irrenunciable de los derechos de Venezuela”, así como tampoco de su “digno legado histórico bolivariano”.