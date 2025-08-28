Delincuentes armados asaltaron a los comensales de ‘El mono bandido’, un reconocido restaurante ubicado en el norte de Bogotá

Delincuentes armados robaron un reconocido restaurante ubicado en el norte de Bogotá, Colombia.

En horas de la noche del pasado miércoles 27 de agosto se registró un robo en el famoso gastro-bar ‘El Mono Bandido’ ubicado en la calle 127, al norte de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes llegaron en dos motocicletas e intimidaron con armas de fuego a las personas que se encontraban en el restaurante. Con amenazas y gritos, los delincuentes obligaron a las victimas a entregar sus celulares, joyas, relojes, dinero en efectivo y otros artículos de valor.

“Cuatro sujetos, abordando dos motocicletas de alto cilindraje, llegan a la puerta del establecimiento con lo que sería un arma de fuego para intimidar a las personas que estaban en el lugar, despojándolos de sus pertenencias de valor”, describió coronel Ricardo Chávez, comandante de la estación de Usaquén.

"Inmediatamente activamos nuestra ruta de observación, de trazabilidad, para verificar cómo llegaron estas personas al lugar, verificar placas, y hacer una individualización. Inmediatamente llegamos al sitio y entrevistamos a algunas de las víctimas. Estamos también en contacto para verificar mediante la trazabilidad magnética de estos elementos (teléfonos) la ubicación para lograr la recuperación de los mismos", añadió.

Pese a que se desconoce el paradero de los responsables, las autoridades continúan analizando las cámaras de seguridad del lugar para intentar identificar a los delincuentes.

La Policía considera que el robo podría haber sido selectivo, enfocándose en objetos de lujo como relojes de alta gama.

Debido al aumento de la inseguridad en áreas tradicionalmente seguras, la Policía pide a la ciudadanía que proporcione cualquier información que pueda ayudar en la investigación.