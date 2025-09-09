NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Donald Trump

Demócratas publican supuesta carta de Trump a Jeffrey Epstein con el dibujo de la silueta de una mujer desnuda, pero la Casa Blanca dice que es "falsa"

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
La supuesta nota presenta una especie de diálogo entre "Donald" y "Jeffrey" en el que se lanzan halagos y se tratan como amigos.

El lunes, un grupo de legisladores demócratas en Estados Unidos publicaron una supuesta carta de cumpleaños enviada por el presidente Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La supuesta misiva, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, salió a la luz luego de que el presidente negara la existencia de la misma en medio de rumores.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

Se trata de una hoja con un mensaje mecanografiado, escrito dentro del dibujo del contorno de una mujer desnuda y finalizado, supuestamente, con la firma de Trump, además, alegan los legisladores, sería parte de un libro de cartas de los amigos de Epstein, que fue compilado por su exsocia Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión.

La nota presenta una especie de diálogo entre "Donald" y "Jeffrey" en el que se lanzan halagos y se tratan como amigos.

"Tenemos ciertas cosas en común", dice Donald, a lo que Epstein respondió: "Sí, las tenemos, ahora que lo pienso".

"Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?", agrega Trump. "De hecho, me quedó claro la última vez que te vi", responde Jeffrey.

Al final de la nota, el mandatario afirma: "Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto".

Luego de la divulgación de la supuesta carta, hubo respuesta por parte de la Casa Blanca, que desligó al mandatario del documento. Karoline Leavitt, portavoz de la Presidencia, afirmó que "está muy claro que el presidente Donald Trump no hizo este dibujo y no lo firmó".

Asimismo, denunció "informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata" en torno a la relación entre Trump y fallecido magnate financiero.

En paralelo, Trump libra una batalla legal contra el periódico The Wall Street Journal, que informó la existencia de la carta y que fue demandado por Trump por 10.000 millones de dólares.

El medio, además, asegura que Trump fue amigo de Epstein y que el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades.

Trump ha intentado repetidamente acabar con la controversia, llamándola la "farsa demócrata de Epstein", no obstante, The Wall Street Journal reiteró que la carta es real y hacía referencia a una mujer que fue cortejada tanto por Trump como por Epstein en la década de 1990.

Jeffrey Epstein fue un acaudalado financiero con conexiones de alto perfil que murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio acusado de tráfico sexual de niñas menores de edad reclutadas para proporcionar masajes sexuales.

Tras su muerte han surgido innumerables teorías conspirativas, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones sobre figuras de la política y el entretenimiento en todo el mundo.

Donald Trump

Casa Blanca

Jeffrey Epstein

Gobierno de Estados Unidos

