Denuncian el traslado irregular de cinco presos políticos desde Barinas a cárceles de Miranda

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clipve), alertó este jueves sobre el traslado irregular hacia cárceles del estado Miranda, de cinco detenidos por razones políticas en Barinas.

VEA TAMBIÉN Piden información sobre un exalcalde, dos ingenieros, una docente y un joven víctimas de desaparición forzada en Barinas o

La ONG que defiende los derechos humanos de los presos políticos, denunció que estas acciones agravan la situación de vulnerabilidad que enfrentan al limitar el acompañamiento familiar.

Se trata de la abogada Ysaira Villamizar, quien habría sido enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, mientras que el exalcalde de Barinas José Luis Machín, junto al estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio fueron trasladados a la cárcel de Yare II.

"Han transcurrido 27 días desde que fueron detenidos arbitrariamente y en vez de otorgarles libertad plena porque son inocentes se los llevan a un centro de reclusión a cientos de kilómetros de aquí", reclaman los familiares.

Los cinco fueron arrestados arbitrariamente el pasado 25 de agosto, tras salir de una reunión de militantes del partido Primero Justicia en el municipio Sosa, estado Barinas.

VEA TAMBIÉN En Venezuela hay presos políticos que cumplen un año sin comunicarse con nadie: HRW levanta crudo informe de la tortura aplicada por Maduro o

El pasado 22 de septiembre una misión de expertos designada por la ONU, denunció una vez más la persecución política en Venezuela, intensificada tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.

"El Estado incrementó nuevamente la represión en momentos y acontecimientos de mayor tensión política, como fueron la toma de posesión presidencial en enero (...) a través de detenciones masivas", dijo la presidenta de la misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, ante la prensa.

Valiñas indicó que la misión, creada en septiembre de 2019 para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en protestas antigubernamentales, documentó al menos 200 detenciones hasta el 31 de agosto de 2025.