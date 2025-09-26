NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Presos políticos

Denuncian el traslado irregular de cinco presos políticos desde Barinas a cárceles de Miranda

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Presos políticos | Foto referencia | EFE
Presos políticos | Foto referencia | EFE
Los cinco fueron arrestados arbitrariamente el pasado 25 de agosto, tras salir de una reunión de militantes del partido Primero Justicia.

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clipve), alertó este jueves sobre el traslado irregular hacia cárceles del estado Miranda, de cinco detenidos por razones políticas en Barinas.

o

La ONG que defiende los derechos humanos de los presos políticos, denunció que estas acciones agravan la situación de vulnerabilidad que enfrentan al limitar el acompañamiento familiar.

Se trata de la abogada Ysaira Villamizar, quien habría sido enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, mientras que el exalcalde de Barinas José Luis Machín, junto al estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio fueron trasladados a la cárcel de Yare II.

"Han transcurrido 27 días desde que fueron detenidos arbitrariamente y en vez de otorgarles libertad plena porque son inocentes se los llevan a un centro de reclusión a cientos de kilómetros de aquí", reclaman los familiares.

Los cinco fueron arrestados arbitrariamente el pasado 25 de agosto, tras salir de una reunión de militantes del partido Primero Justicia en el municipio Sosa, estado Barinas.

o

El pasado 22 de septiembre una misión de expertos designada por la ONU, denunció una vez más la persecución política en Venezuela, intensificada tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.

"El Estado incrementó nuevamente la represión en momentos y acontecimientos de mayor tensión política, como fueron la toma de posesión presidencial en enero (...) a través de detenciones masivas", dijo la presidenta de la misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, ante la prensa.

Valiñas indicó que la misión, creada en septiembre de 2019 para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en protestas antigubernamentales, documentó al menos 200 detenciones hasta el 31 de agosto de 2025.

Temas relacionados:

Presos políticos

DDHH VENEZUELA

Régimen de Maduro

Traslado

Presos políticos en Venezuela

Barinas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Más de Actualidad

Ver más
Richard Grenell y Nicolás Maduro (AFP)
Richard Grenell

Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro por orden de Trump

Foto de referencia (EFE)
Drogas

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Alligator Alcatraz | Foto: AFP
Alligator Alcatraz

Jueza federal niega petición del gobierno Trump y ratifica el cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en 60 días

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Festival Cordillera / FOTO: Cortesía de prensa
Música

Los artistas nacionales que harán parte de la nueva edición del Festival Cordillera 2025

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Yo no quería que se enteraran del resultado de Bolivia": 'Bocha' Batista revela detalles de lo que se vivió en el entretiempo del partido de La Vinotinto ante Colombia por Eliminatorias

Richard Grenell y Nicolás Maduro (AFP)
Richard Grenell

Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro por orden de Trump

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Foto de referencia (EFE)
Drogas

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Yulimar Rojas

Yulimar Rojas regresó fuerte con un pase directo a la final del Mundial de Atletismo de Tokio

Alligator Alcatraz | Foto: AFP
Alligator Alcatraz

Jueza federal niega petición del gobierno Trump y ratifica el cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en 60 días

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda