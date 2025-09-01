NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Desapariciones forzadas

Piden información sobre un exalcalde, dos ingenieros, una docente y un joven víctimas de desaparición forzada en Barinas

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
Integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
Cuatro de los detenidos son dirigentes políticos del partido opositor Primero Justicia.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la desaparición forzada de cinco personas en el estado Barinas desde el pasado 25 de agosto.

o

Según denuncias de familiares, vecinos y amigos, el exalcalde José Luis Machín Machín junto a la profesora Isaura Villamizar y los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio, además de un joven identificado como Junior, fueron arrestados arbitrariamente y desconocen su paradero.

Cuatro de los detenidos son dirigentes políticos del partido opositor Primero Justicia.

"La madrugada del domingo 25 de agosto, cuando regresaban de una reunión con militantes en Ciudad de Nutrias, fueron interceptados en el municipio Sosa, estado Barinas, por cuerpos de seguridad del Estado. Desde entonces, su paradero se desconoce", señaló Clippve a través de sus redes sociales.

Una vez más la organización solicita información de todas las personas que se encuentran en situación de desaparición forzada, además la libertad de los presos políticos. Asimismo, insta a la comunidad internacional a documentar y pronunciarse sobre estos hechos.

o

"La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y la responsabilidad recae directamente sobre el Estado", señaló.

Este domingo Vente Venezuela también denunció la desaparición de Jesús Castillo, dirigente y coordinador del partido en el estado Mérida.

"Está arremetida pretende silenciar a la juventud venezolana que a diario, lucha por permanecer en el país".

En junio de este año Human Rights Watch (HRW) denunció que el régimen de Venezuela sigue un "patrón de puerta giratoria" con la liberación de presos políticos seguida de nuevas detenciones.

o

HRW llama a la comunidad internacional a "contrarrestar el sistema de incentivos internos del régimen de Maduro, que premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga a exiliarse a los críticos".

"Un año después de las elecciones de 2024, muchos venezolanos siguen arriesgando su vida y su libertad para promover la democracia", asegura Juanita Goebertus, directora de esta ONG.

Temas relacionados:

Desapariciones forzadas

DDHH VENEZUELA

Presos políticos

Barinas

Primero Justicia

Vente Venezuela

Mérida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Judicial

Ver más
Crimen de funcionarios en Ciudad de México - AFP
Arrestos

Trece personas fueron capturadas por presuntamente estar vinculadas al asesinato de dos funcionarios cercanos a la alcaldesa de Ciudad de México

Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto de referencia: EFE
CPI

Fiscal de la CPI, Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela que lo asume el fiscal adjunto

La mayoría son militantes de Primero Justicia
Liberación de presos políticos

Maduro excarcela a una docena de presos políticos, entre ellos Américo De Grazia y todos los detenidos en la Alcaldía de Maracaibo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto referencia | Canva
US Open

El picante cruce que sostuvo un tenista sudamericano con su rival francés Hugo Grenier: “Primero me enfoqué en ganar y segundo, Francia”

Accidente de tránsito - Concesión Vía Sumapaz
Vías

Impactantes imágenes: dos tractomulas sufrieron grave choque y terminaron volcadas cubriendo de lado a lado la vía Girardot-Bogotá en Colombia

Kamala Harris - AFP
Kamala Harris

Trump revocó la protección que recibía Kamala Harris como exvicepresidente de EE. UU., después de hacer lo mismo con varios oponentes políticos

Explosión en Cali | Foto: AFP
Violencia en Colombia

Reacciones de líderes políticos ante la jornada de violencia que se vivió en Antioquia y Cali: “O derrotamos el narcoterrorismo o el narcoterrorismo acaba con Colombia”

Rodrigo Paz, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, candidatos a la presidencia de Bolivia - Fotos: EFE
Elecciones en Bolivia

Rodrigo Paz y 'Tuto' Quiroga se pronuncian tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia: Samuel Doria decidió su apoyo por uno de ellos

Pasaporte venezolano
Pasaporte

Familiares podrán retirar en Caracas los pasaportes de venezolanos que viven en países sin consulado: estos son los requisitos

Neymar | Foto: EFE
Neymar

¿Dardo para Carlo Ancelotti? Neymar respondió de manera irónica sobre su posible vuelta a la selección de Brasil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano