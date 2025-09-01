Piden información sobre un exalcalde, dos ingenieros, una docente y un joven víctimas de desaparición forzada en Barinas

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la desaparición forzada de cinco personas en el estado Barinas desde el pasado 25 de agosto.

Según denuncias de familiares, vecinos y amigos, el exalcalde José Luis Machín Machín junto a la profesora Isaura Villamizar y los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio, además de un joven identificado como Junior, fueron arrestados arbitrariamente y desconocen su paradero.

Cuatro de los detenidos son dirigentes políticos del partido opositor Primero Justicia.

"La madrugada del domingo 25 de agosto, cuando regresaban de una reunión con militantes en Ciudad de Nutrias, fueron interceptados en el municipio Sosa, estado Barinas, por cuerpos de seguridad del Estado. Desde entonces, su paradero se desconoce", señaló Clippve a través de sus redes sociales.

Una vez más la organización solicita información de todas las personas que se encuentran en situación de desaparición forzada, además la libertad de los presos políticos. Asimismo, insta a la comunidad internacional a documentar y pronunciarse sobre estos hechos.

"La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y la responsabilidad recae directamente sobre el Estado", señaló.

Este domingo Vente Venezuela también denunció la desaparición de Jesús Castillo, dirigente y coordinador del partido en el estado Mérida.

"Está arremetida pretende silenciar a la juventud venezolana que a diario, lucha por permanecer en el país".

En junio de este año Human Rights Watch (HRW) denunció que el régimen de Venezuela sigue un "patrón de puerta giratoria" con la liberación de presos políticos seguida de nuevas detenciones.

HRW llama a la comunidad internacional a "contrarrestar el sistema de incentivos internos del régimen de Maduro, que premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga a exiliarse a los críticos".

"Un año después de las elecciones de 2024, muchos venezolanos siguen arriesgando su vida y su libertad para promover la democracia", asegura Juanita Goebertus, directora de esta ONG.