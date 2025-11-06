NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a Petro por mensaje en el que responsabilizó a Marco Rubio de su inclusión en lista Clinton y en el que comparó caso con pérdida de Panamá

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
El presidente Petro, el miércoles, volvió a pronunciarse en contra de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Departamento de Estado, en un breve mensaje compartido a NTN24, le respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en un reciente mensaje publicado en la plataforma X responsabilizó al secretario Marco Rubio de su inclusión en la denominada lista Clinton.

"La Administración Trump impuso sanciones directas contra el presidente Gustavo Petro, miembros de su familia y el ministro del Interior Benedetti, no contra el pueblo colombiano. A pesar de las diferencias políticas con el presidente colombiano Petro y sus ataques infundados contra el secretario Rubio, Estados Unidos sigue comprometido con su larga relación con el pueblo colombiano", expresó el Departamento.

El presidente Petro, el miércoles, volvió a pronunciarse en contra de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como lista Clinton.

Petro, además, comparó la designación que en su contra hizo el gobierno estadounidense con la pérdida de Panamá, que era un territorio colombiano hasta principios del Siglo XX.

Afirmó que el presidente de Colombia “representa la unidad nacional ante el extranjero” por lo que su inclusión en la lista Clinton es un insulto a su país.

“Lo que hizo Trump contra mi y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación”, afirmó el mandatario colombiano en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Además, responsabilizó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de la decisión de incluirlo en la lista.

“Aconsejado por Rubio y Rubio aconsejado por su equipo en la Florida que recibió a políticos colombianos ligados familiar y directamente con la mafia de la cocaína, ha dejado una huella imborrable que, como el robo de Panamá, nunca olvidarán las siguientes generaciones de colombianos y latinoamericanos”, expresó Petro.

En un paquete de sanciones históricas, Estados Unidos incluyó el pasado 24 de octubre al presidente Gustavo Petro en la Lista OFAC o lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros informó que designó a Petro “en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico”. “Además, la OFAC también está sancionando a varios colaboradores de Gustavo Petro —su esposa, su hijo y un estrecho asociado”.

“Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario consideró que el presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. “Hoy, el presidente Trump está tomando una acción firme para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, sostuvo.

Para Washington Gustavo Petro ha otorgado beneficios a organizaciones de narcoterroristas bajo el paraguas de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, que han llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína.

Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

