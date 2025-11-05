Lo que se sabe sobre el ‘cónclave’ en el que secretarios Rubio y Hegseth explicaron en el Congreso los ataques de EE. UU. en el Caribe

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informaron este miércoles a miembros del Senado y la Cámara de Representantes sobre los ataques contra presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela y el Pacífico oriental.

Los funcionarios se reunieron durante aproximadamente una hora con el llamado Grupo de los 12, que son líderes republicanos y demócratas del Congreso y altos miembros de los comités de seguridad nacional, para discutir los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de decenas de personas desde principios de septiembre.

Varios senadores y miembros de la Cámara de Representantes que asistieron a la reunión informativa afirmaron que los funcionarios del gobierno declararon que las embarcaciones transportaban cocaína, no fentanilo, y explicaron su justificación legal.

NTN24 dialogó con varios legisladores que estuvieron al tanto del importante pronunciamiento de los secretarios.

“Estos narcoterroristas están involucrados en un acto de guerra contra Estados Unidos y el despliegue es completamente apropiado. He hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, y sé que nuestra inteligencia es exquisita en términos de identificar y comprobar que esas lanchas son narcolanchas. Antes lo que hacíamos era imputarlos, ahora se está reduciendo la cantidad de droga que entra al país. Así que lo apoyo al 100%”, expresó Ron Johnson, senador republicano por Wisconsin.

El senador republicano por Nebraska, Pete Ricketts, afirmó que los carteles respaldado por Venezuela suponen una amenaza para Estados Unidos.

“El presidente está tomando las acciones oportunas para destruir esas lanchas que están introduciendo peligrosas drogas que matan a miles de personas en Estados Unidos cada año”, afirmó Ricketts.

Por el lado demócrata el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, sin dar mayores detalles consideró que las explicaciones de Marco Rubio sobre los ataques “no han sido suficientes”.

“Necesitamos más respuestas y ahora voy a pedir una sesión de explicación frente a todos los senadores”, expresó Schumer.

La también senadora demócrata Jeanne Shaheen calificó como “muy útil” el encuentro con Rubio y coincidió en que se pedirá una explicación ampliada.

El gobierno del presidente Donald Trump insiste en que los objetivos en El Caribe y el Pacífico transportaban drogas, sin presentar pruebas ni explicar públicamente la justificación legal para la decisión de atacar las embarcaciones en lugar de detenerlas y arrestar a sus ocupantes.