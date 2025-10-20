Desbordamiento de ríos y colapso de puente: Vuelve el alerta en Sucre por lluvias

Las fuertes e incesantes precipitaciones en las últimas horas en el oriente de Venezuela, han provocado el desbordamiento de ríos en algunas zonas de Sucre, lo que hace nuevamente encender las alertas.

La crecida de ríos ha dejado daños materiales, especialmente en viviendas, por lo que las personas claman por la ayuda gubernamental para evitar que se repita la situación de emergencia de julio del 2024.

Medios locales han reportado la situación de emergencia en el río Manzanares a la altura del sector Agua Santa en la ciudad de Cumanacoa en el estado Sucre, así como el río Agua Blanca.

También colapsó el puente La Pomalaca, precisamente por crecida del Río Manzanares, que comunica a la comunidad de San Salvador con Cumanacoa, capital del municipio Montes, en el estado Sucre.

Todo el municipio está en alerta y a medida que pasan las horas se divulgan más videos de la situación. Protección Civil se mantiene activo.