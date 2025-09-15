"Ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí": el video con el que María Fernanda Cabal respondió a viuda de Miguel Uribe Turbay
La senadora colombiana y precandidata presidencial María Fernanda Cabal respondió, este lunes, mediante un video publicado en sus redes sociales a los comentarios hechos en medio de una entrevista con Noticias RCN por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay.
Tarazona habló en Noticias RCN sobre situaciones de aparente oportunismo político que consideró que se dieron en medio de la tragedia que vivió su familia.
“María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata, ‘tu no conoces Colombia, tu no sabes lo que es este país, tu no sabes lo que aquí está pasando’”, aseveró.
La viuda de Miguel Uribe también indicó que tuvo que pedirle a Cabal que se retirara un micrófono que portaba en medio de los actos fúnebres. “Yo le dije ‘María Fernanda te puedes quitar el micrófono por favor’”, narró.
Después de esa entrevista, María Fernanda Cabal afirmó en un video que con “todo respeto y sentido de solidaridad” se permite “aclarar a la ciudadanía”: “En efecto cuando me acerqué a saludarla llevaban un micrófono adherido a mi camisa como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria pues había realizado una grabación previamente”.
“En medio por el dolor de la partida de Miguel Uribe asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, expresó.
Cabal finalizó su pronunciamiento afirmando que, “con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y familia”. “Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país”, cerró.
Miguel Uribe Turbay, también senador y precandidato presidencial, falleció el pasado 11 de agosto debido a los disparos que recibió en medio de un atentado acontecido en un parque del occidente de Bogotá el 7 de junio de este año.