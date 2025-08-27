Así reaccionó el abogado de Miguel Uribe a condena de 7 años contra el sicario que lo asesinó: "Nunca se equipara con la vida que arrebató"

Víctor Mosquera, abogado del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, se pronunció tras la decisión de un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) que “sancionó” con siete años de cárcel en un centro de atención especializada al menor de 15 años que asesinó al precandidato presidencial.

A través de su cuenta de X, el abogado criticó duramente el marco jurídico colombiano bajo el cual se tomó dicha decisión.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipará con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, afirmó.

La Fiscalía General de la Nación informó mediante una nota de prensa que un juez “sancionó” con siete años de cárcel en un centro de atención especializada al menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, indicó la Fiscalía.

El ente mencionó que en el curso de la investigación se conoció “que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado”.

“En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la victima participaba en una concentración política y le disparó”.

La Fiscalía afirmó que “en la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato, y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización”.

Para la Fiscalía la sanción conocida responde a los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Los tres delitos por los que fue imputado el menor son: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

“Durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Siete días después el senador y precandidato Uribe Turbay murió”, relató el ente investigador.

El menor, cabe recordar, le disparó a Uribe Turbay cuando el candidato realizaba un acto de campaña en un parque del residencial barrio Modelia, ubicado al occidente de Bogotá, el pasado 7 de junio.