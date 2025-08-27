NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

Así reaccionó el abogado de Miguel Uribe a condena de 7 años contra el sicario que lo asesinó: "Nunca se equipara con la vida que arrebató"

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Miguel Uribe, senador y aspirante a la presidencia de Colombia - Foto EFE
Miguel Uribe, senador y aspirante a la presidencia de Colombia - Foto EFE
Víctor Mosquera criticó duramente el marco jurídico colombiano bajo el cual se tomó dicha decisión.

Víctor Mosquera, abogado del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, se pronunció tras la decisión de un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) que “sancionó” con siete años de cárcel en un centro de atención especializada al menor de 15 años que asesinó al precandidato presidencial.

A través de su cuenta de X, el abogado criticó duramente el marco jurídico colombiano bajo el cual se tomó dicha decisión.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipará con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, afirmó.

La Fiscalía General de la Nación informó mediante una nota de prensa que un juez “sancionó” con siete años de cárcel en un centro de atención especializada al menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

o

“La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, indicó la Fiscalía.

El ente mencionó que en el curso de la investigación se conoció “que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado”.

“En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la victima participaba en una concentración política y le disparó”.

La Fiscalía afirmó que “en la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato, y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización”.

o

Para la Fiscalía la sanción conocida responde a los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Los tres delitos por los que fue imputado el menor son: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

“Durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Siete días después el senador y precandidato Uribe Turbay murió”, relató el ente investigador.

El menor, cabe recordar, le disparó a Uribe Turbay cuando el candidato realizaba un acto de campaña en un parque del residencial barrio Modelia, ubicado al occidente de Bogotá, el pasado 7 de junio.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Colombia

Fiscalía de Colombia

Investigación

Abogados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Judicial

Ver más
La mayoría son militantes de Primero Justicia
Liberación de presos políticos

Maduro excarcela a una docena de presos políticos, entre ellos Américo De Grazia y todos los detenidos en la Alcaldía de Maracaibo

Presos políticos en Venezuela

En medio de aumento de patrullaje en Venezuela, régimen suspende las visitas en cárceles de presos políticos

Martha Lía Grajales - AFP
Detenciones arbitrarias

Detienen a la activista que denunció el asalto a la vigilia frente al Tribunal Supremo: Martha Lía Grajales se había convertido en voz de los presos políticos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen apuntó contra la FIA por decisión que habría afectado su resultado en el GP de Bélgica: "Esto fue decepcionante"

Velero - (Foto de referencia - EFE)
Miami Beach

Conmoción en Argentina por la muerte de dos niñas incluida nieta de figuras de la televisión en medio de choque de un velero escolar en Miami

El amor de estas celebridades se festeja con quilates y muchos ceros | Fotos EFE
Celebridades

Los 5 anillos de compromiso más caros de la historia: uno fue adquirido por un futbolista

Fotografía de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Colombia le dará el último adiós a Miguel Uribe: estará dos días en cámara ardiente en el Congreso y sus restos serán llevados al Cementerio Central

La mayoría son militantes de Primero Justicia
Liberación de presos políticos

Maduro excarcela a una docena de presos políticos, entre ellos Américo De Grazia y todos los detenidos en la Alcaldía de Maracaibo

Régimen de Maduro

Ministros de Maduro se alistaron como voluntarios en la Milicia: trabajadores públicos y milicianos activos volvieron a registrarse

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano