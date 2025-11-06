Técnico venezolano habría llegado a un acuerdo para dirigir a equipo de la capital colombiana

El entrenador venezolano César Farías se convertiría en el próximo entrenador de Independiente Santa Fe. En las últimas horas, se conoció que el estratega de 52 años habría llegado a un acuerdo preliminar con los directivos del conjunto Cardenal, para asumir la dirección técnica del equipo capitalino.

Esto según la información compartida por el periodista Pipe Sierra, quien por medio de sus redes sociales entregó un par de detalles de lo que sería el vínculo de Farías, quien próximamente asumiría las riendas de los Leones, escuadra que el próximo año afrontará la Copa Libertadores.

“César Farías (52) llegó a un acuerdo con Santa Fe para convertirse en el nuevo entrenador del ‘cardenal’, indicó Sierra.

Aunque en un inicio se pusieron varios nombres sobre la mesa, como el de Pablo Repetto, Fabián Bustos e incluso el de Pablo Peirano, todo indica que el elegido para asumir como técnico en propiedad del equipo capitalino habría sido Farías, de cara a los objetivos que tiene la escuadra Cardenal, que el próximo año tendrá acción en torneo internacional.

El entrenador venezolano conoce muy bien el fútbol colombiano, pues en su paso por el balompié cafetero dirigió a Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla, siendo estos los últimos equipos que dirigió durante los últimos tres años.

César Farías, a sus 52 años, cuenta con una amplia trayectoria como técnico, tanto de clubes como selección, pues ha tenido la oportunidad de dirigir a las absolutas tanto de Venezuela como de Bolivia, selecciones que también ha comandado en categorías Sub-20 y Sub-23.

De confirmarse su vinculación al conjunto Cardenal, la institución capitalina se convertiría en el decimoquinto club que dirija el venezolano, desde que se convirtió en director técnico en el año 1993, momento desde el cual ha comandado escuadras de su natal Venezuela, México, India, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Colombia.