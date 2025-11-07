Captan en imágenes a 3l/ATLAS tras su paso por el Sol y científico asegura que “será una mancha cada vez más visible”

El cometa interestelar 3I/ATLAS sorprendió a los amantes del espacio y la comunidad científica por haber mostrados signos de aceleración no gravitacional tras haberse acercado al Sol de nuestro sistema solar los últimos días de octubre.

El 3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de alrededor de 1,4 au (210 millones de kilómetros, o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte.

Cabe recalcar que 3l/ATLAS según la NASA, es un cometa, declarado objeto interestelar debido a su forma hiperbólica de su trayectoria orbital, este cuerpo espacial ha generado intriga en los últimos meses debido a su paso en nuestro cosmos.

Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol, como suele observarse en otros cuerpos celestes, sino que cuando se rastrea la órbita del 3l/ATLAS hasta el pasado, se contempla que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar.

En su reciente paso por nuestro cosmos, investigadores del Observatorio Lowell captaron a través de los telescopios del hemisferio norte una débil mancha azulada sobre el horizonte, según ellos se trataba de 3l/ATLAS.

El investigador Qicheng Zhang, desde el Observatorio en Arizona fotografió al 3l/ATLAS con el telescopio Discovery, “Todo lo que necesitas es un cielo despejado y horizonte oriental muy bajo (…) será una mancha cada vez más visible”, comentó Zhang.

Captarlo fue todo un desafío ya que la velocidad de este interestelar es de unos 221.000 kilómetros por hora, o 61 kilómetros por segundo, que equivale a 137.0000 millas por hora, y se estima que entre más cerca este al Sol, más rápido será, según información de la NASA.

Por otro lado, el científico más emocionado por la presencia de 3l/ATLAS ha sido Avi Loeb astrofísico de Harvad, recientemente en una entrevista para FOX 10, Loeb expresó que “3I/ATLAS se mueve tres veces más rápido que nuestro cohete más veloz y es cincuenta veces más grande que Starship. No podemos hacerle frente”.

Además, aseguró que si “este cuerpo celeste muestra comportamiento inteligente, las implicaciones para la humanidad serían preocupantes”, dado que su paso más cercano se observará de nuevo a principios de diciembre de este año.