Sábado, 23 de agosto de 2025
Régimen venezolano

“DESOBEDECE; ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza”: María Corina Machado envía contundente mensaje a los venezolanos

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
El mensaje de María Corina Machado, tras el fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana - Foto: AFP
Ante la fallida convocatoria de “Alistamiento de las fuerzas milicianas” por parte del régimen, la líder opositora se pronunció y envío un mensaje de esperanza a su amada Venezuela.

Debido a la presión que ha ejercido durante las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos hacia el régimen venezolano comandado por Nicolás Maduro, con el despliegue de buques norteamericanos en el mar Caribe y una recompensa de 50 millones de dólares por el líder chavista.

Situación que ha llenado de zozobra al dictador, quien hace unos días hizo un llamado a la población civil para que durante este fin de semana se uniera a la jornada nacional de “Alistamiento de las fuerzas milicianas”, hecho ante el cual la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos para que “desobedezcan” a las convocatorias realizadas por el régimen de Maduro.

Inicialmente, Machado destacó la valentía que ha tenido Venezuela en medio de los actos de “mentira, chantaje, odio y violencia” cometidos por parte de la dictadura, que con fuerza y resiliencia la población venezolana ha logrado superar. “Hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen”.

Esto haciendo referencia al fracaso que tuvo durante este sábado el llamado “Alistamiento de las fuerzas milicianas” convocado por la dictadura de Maduro.

“Quisieron quebrar la patria”, pero el pueblo “los DEJÓ SOLOS, repudiados por un PAÍS HARTO, que lo que quiere es vivir con respeto, con justicia, con amor, con dignidad”, manifestó Machado.

Asimismo, señaló que ya queda poco para que termine la pesadilla y se abran caminos llenos de esperanza. “Se acerca la hora de trabajar muy duro para construir un país donde cada uno hará su aporte, donde nos abrazaremos como una sola Venezuela”.

María Corina fue muy contundente en su mensaje e invitación a la población venezolana: “DESOBEDECE; ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”.

Durante este fin de semana los venezolanos mostraron su descontento con la dictadura, pues las plazas estuvieron vacías, la gente no atendió el llamado del dictador chavista, quien cada vez se ve más solo."No estás solo. ELLOS SÍ”, finalizó la líder opositora.

