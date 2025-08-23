NTN24
Sábado, 23 de agosto de 2025
Régimen venezolano

Reportan fracaso de convocatoria del régimen para "alistamiento de la Milicia Bolivariana" ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: AFP
En estados como Táchira, Vargas, Mérida, Trujillo, Barinas, Delta Amacuro y Zulia, las plazas públicas permanecieron vacías.

En los últimos días, el régimen de Venezuela convocó para este fin de semana a una “jornada de alistamiento” para reunir a militantes y simpatizantes chavistas para hacer parte de la "Milicia Bolivariana".

El llamado del régimen se debe a la incesante presión que desde hace unas semanas imprime el Gobierno de Estados Unidos, mismo que desplegó una importante flota naval en el sur del Caribe como parte de la orden del presidente Trump para enfrentar a cárteles de droga.

o

Según Maduro, que ha sido señalado por Estados Unidos como el líder del Cartel de los Soles, organización dedicada al narcotráfico, el régimen cuenta con "cuatro millones de militantes", sin embargo, la primera jornada de la convocatoria dejó dudas.

“He considerado oportuno que sábado y domingo tengamos una gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos y todas las milicianas, de todos los reservistas y de todos los ciudadanos que quieran dar un paso al frente para decirle al imperialismo que ya basta de amenazas”, ha dicho el dictador Nicolás Maduro.

Cabe recordar, además, que Estados Unidos mantiene una recompensa récord por información que derive en la captura de Maduro, por quien ofrecen 50 millones de dólares, la máxima cifra por un criminal.

Para esta "jornada de alistamiento" se dispusieron cuarteles militares y plazas de las localidades de todo el país, no obstante, la oposición ha compartido varias fotografías de desérticas calles solo transitadas por algunos uniformados de la milicia de Maduro.

Los recorridos de opositores por el país demostraron que el “Plan Nacional de Soberanía y Paz” de Maduro resultó en un rotundo "fracaso".

o

La líder opositora María Corina Machado se pronunció y aseguró que, "una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen".

"Estos criminales saquearon al país, separaron a nuestras familias, cometieron crímenes horrendos y violaron Derechos Humanos por los cuales hoy son buscados en todo el mundo. Pretendieron enterrar nuestra inmensa victoria del 28 de julio. Quisieron quebrar a la gente a punta de terror y amenazas. Y Venezuela los DEJÓ SOLOS, repudiados por un PAÍS HARTO, que lo que quiere es vivir con respeto, con justicia, con amor, con dignidad", dijo.

Asimismo, hizo un llamado a la desobediencia civil en medio de la tensa calma que se vive en el país: "Hoy, nuevamente, DESOBEDECE; ignóralos, déjalos solos", además, mencionó que, con la convocatoria de Maduro, "pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden".

