Destrucción y escombros: Filtran imágenes de la base aérea La Carlota y Fuerte Tiuna tras la incursión de EE.UU.

El reportero gráfico Jesús Medina publicó una serie de videos que dan cuenta de la destrucción en dos puntos sensibles de lo que sería la seguridad del régimen venezolano: La base aérea La Carlota y Fuerte Tiuna, éste último donde fue sacado Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

VEA TAMBIÉN La Casa Blanca compartió las fotografías del momento en el que Trump vio la captura de Nicolás Maduro en Caracas o

La zona de mayor afectación fue el batallón Ayala, en Fuerte Tiuna, donde se pueden ver escombros y vehículos baleados.

Las imágenes han sido filtradas por los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad que mantienen el cerco a la prensa para que documente el trabajo.

Maduro y Cilia están en manos de Estados Unidos que ha dicho que serán procesados bajo cargos de narcotráfico.

En Venezuela algunos pequeños grupos de chavistas han manifestado para exigir fe de vida del dictador.

En un video divulgado en redes sociales, un hombre que se identificó como Sargento Mayor de la FANB, vestido de jeans y camisa negra, explicaba la madrugada de este sábado a los vecinos de Fuerte Tiuna cómo se vivió el ataque de Estados Unidos dentro del recinto militar.

La pregunta que se hizo el funcionario delante de sus vecinos, en medio de la conmoción del momento, es la que se hacen muchos venezolanos: Cómo no se pudo detectar la llegada de los aviones estadounidenses?.

VEA TAMBIÉN Habla Delcy Rodríguez tras captura de Maduro en una intervención que genera dudas y anuncia la activación del "Consejo de Defensa de la Nación" o

Su preocupación, aparentemente genuina, es más que elocuente:

"Vengo de Fuerte Tiuna, soy sargento mayor de segunda,

venimos caminando... 11 helicópteros aterrizaron en Fuerte Tiuna... el que pudo salvarse y el que no, lastimosamente allá quedó...".

Insistía en decirle a las personas que la preocupación debía ser de todos porque "todos somos venezolanos... yo les aconsejo el que pueda salir por su propios medios... el que no manténgase en su casa, aquí no van a hacer nada, duró una hora. Las gandes unidades de Fuerte Tiuna fueron atacadas, las casas presidenciales todas, 11 helicópteros... cómo llegaron aquí... uno no sabe quién es quién oyó".