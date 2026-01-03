NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Destrucción y escombros: Filtran imágenes de la base aérea La Carlota y Fuerte Tiuna tras la incursión de EE.UU.

enero 3, 2026
Por: Maryorin Méndez
La Carlota - Foto: Juan Barreto , AFP
El balance de pérdidas humanas no ha sido declarado oficialmente por el régimen.

El reportero gráfico Jesús Medina publicó una serie de videos que dan cuenta de la destrucción en dos puntos sensibles de lo que sería la seguridad del régimen venezolano: La base aérea La Carlota y Fuerte Tiuna, éste último donde fue sacado Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

o

La zona de mayor afectación fue el batallón Ayala, en Fuerte Tiuna, donde se pueden ver escombros y vehículos baleados.

Las imágenes han sido filtradas por los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad que mantienen el cerco a la prensa para que documente el trabajo.

Maduro y Cilia están en manos de Estados Unidos que ha dicho que serán procesados bajo cargos de narcotráfico.

En Venezuela algunos pequeños grupos de chavistas han manifestado para exigir fe de vida del dictador.

En un video divulgado en redes sociales, un hombre que se identificó como Sargento Mayor de la FANB, vestido de jeans y camisa negra, explicaba la madrugada de este sábado a los vecinos de Fuerte Tiuna cómo se vivió el ataque de Estados Unidos dentro del recinto militar.

La pregunta que se hizo el funcionario delante de sus vecinos, en medio de la conmoción del momento, es la que se hacen muchos venezolanos: Cómo no se pudo detectar la llegada de los aviones estadounidenses?.

o

Su preocupación, aparentemente genuina, es más que elocuente:

"Vengo de Fuerte Tiuna, soy sargento mayor de segunda,
venimos caminando... 11 helicópteros aterrizaron en Fuerte Tiuna... el que pudo salvarse y el que no, lastimosamente allá quedó...".

Insistía en decirle a las personas que la preocupación debía ser de todos porque "todos somos venezolanos... yo les aconsejo el que pueda salir por su propios medios... el que no manténgase en su casa, aquí no van a hacer nada, duró una hora. Las gandes unidades de Fuerte Tiuna fueron atacadas, las casas presidenciales todas, 11 helicópteros... cómo llegaron aquí... uno no sabe quién es quién oyó".

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja": analista sobre la ola de violencia en Ecuador

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano": Iván Espinosa de los Monteros

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó": analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Sindicatos convocan a marchas en contra de la represión política - Foto: EFE
Sindicatos

Sindicatos denuncian detenciones ilegales y desaparición de trabajadores en Venezuela que se han intensificado en los últimos meses

Frank Bradley - AFP
Estados Unidos

"Fue muy claro al decir que no recibió dicha orden": jefe del Comité de Inteligencia del Senado sobre testimonio de Almirante al frente de segundo ataque contra presunta narcolancha

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Por: Alexis L. Leroy

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre