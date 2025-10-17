NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
El Vaticano

El Vaticano exhibe los retratos de los primeros santos venezolanos: así se ven los lienzos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles antes de su canonización

octubre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Basílica de San Pedro/ José Gregorio Hernández/ Madre Carmen Rendiles - Fotos AFP
La misa de canonización a un grupo en total de siete beatos tendrá lugar este domingo a las 10:00 a.m. de Roma y 4:00 a.m. hora Venezuela.

En El Vaticano son exhibidos desde este viernes los retratos de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, los primeros dos santos venezolanos que serán canonizados por la Iglesia Católica este domingo 19 de octubre.

En la Basílica de San Pedro, el histórico templo católico de enorme tamaño y gran importancia religiosa y artística, ubicado en la Ciudad del Vaticano, se pudo apreciar en horas de la mañana una serie de lienzos relacionados con las imágenes de los nuevos santos que el papa León XIV canonizará el domingo.

Varias fotos y videos de las imágenes expuestas en la Basílica fueron compartidas por los internautas en redes sociales. En ellas se ve en primer lugar la recordada imagen a blanco y negro de José Gregorio Hernández vistiendo un sombrero y un traje formal de época mientras posa con sus manos a sus espaldas a la cámara.

Por su parte, en el tapiz de la Madre Carmen Rendiles, a color, se usó aquella imagen en la que está vistiendo un velo blanco en su cabeza, mismo tono del hábito religioso que usó para una captura sobre un brillante fondo amarillo con tintes dorados.

La misa de canonización a un grupo en total de siete beatos empezará el domingo exactamente a las 10:00 a.m. de Roma y 4:00 a.m. hora Venezuela.

"El Vaticano ultima detalles para las canonizaciones de este domingo", "esto es lo más maravilloso que verán hoy", "lo más esperado por los venezolanos devotos en décadas y décadas", celebraron varios usuarios en X.

La canonización, cabe resaltar, es el acto mediante el cual la Iglesia católica, tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santa a una persona fallecida.

Se trata de un proceso que comprende la inclusión de dicha persona en el canon, la lista de santos reconocidos, y el permiso para venerarla tras la asignación de una fiesta litúrgica que reconoce su intercesión ante Dios.

Además de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, la Iglesia canonizará también el domingo a la Hermana María Troncatti, la Hermana Vicenta María Poloni, Bartolo Longo, Mons. Ignacio Maloyan y Pedro To Rot.

La madre Carmen Rendiles (1903-1977) es conocida, entre tanto, por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios, mientras que el doctor José Gregorio Hernández (1864-1919), llegó a ser considerado "el médico de los pobres".

En otra publicación realizada también en X por el medio venezolano Diario Panorama, se alcanza a apreciar el tamaño de los lienzos expuestos, en los que, para ultimar los detalles que permitirían ubicarlos en la Basílica, los encargados tuvieron que utilizar altas escaleras que abarcaran su dimensión.

