NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Difunden imágenes de nuevos ejercicios militares en el poderoso buque USS Iwo Jima en medio del despliegue estadounidense en el Caribe

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Marines de EE. UU. en el Caribe - Foto X @22nd_MEU
En las imágenes se observa a las fuerzas estadounidenses realizando entrenamiento de gancho y escalada.

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos difundió este martes varias imágenes de los nuevos ejercicios militares que realizan a bordo del buque de asalto anfibio Iwo Jima que navega por el Caribe.

“Marines con MSPF realizan entrenamiento de gancho y escalada a bordo del USS Iwo Jima (LHD 7) mientras navega en el Mar Caribe, el 26 de noviembre de 2025”, indican en su cuenta oficial de X.

Las tropas estadounidenses están desplegadas actualmente en la región para hacer frente a los carteles de la droga que amenazan la seguridad del hemisferio y han realizado una serie de operaciones que ya han dejado cerca de un centenar de presuntos narcotraficantes ejecutados y una treintena de bombardeos.

Asimismo, continúan entrenándose para enfrentar a los agentes del narcotráfico, incluidos los vinculados con la que el Departamento de Estado designó Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, que asegura es comandada por el líder que considera ilegítimo en Venezuela, Nicolás Maduro.

El USS Iwo Jima, vale precisar, es un buque de asalto anfibio multipropósito clase Wasp de la Armada de los Estados Unidos (U.S. Navy), y es a su vez el segundo buque construido en ser nombrado en memoria de la batalla de Iwo Jima.

Dicho buque de asalto anfibio, así como una amplia flota militar estadounidense, está posicionado en el Caribe junto al imponente portaviones Gerald R. Ford, el más grande, avanzado y poderoso del mundo.

Estados Unidos, cabe resaltar, anunció hace poco la puesta en marcha de su Operación Lanza del Sur con la que el Departamento de Guerra, encabezado por el secretario Pete Hegseth, pretende combatir al narcotráfico que circula desde regiones del Caribe y el Pacífico con presunto destino norteamericano.

