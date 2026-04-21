Selección latinoamericana clasificada al Mundial 2026 sorprende al confirmar a nuevo entrenador para después de la cita orbital: "Está firmado su contrato"

A poco menos de dos meses del comienzo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, se conoció que una selección latinoamericana tendrá un nuevo entrenador para después de la cita orbital, según confirmó una alta autoridad de la federación de ese país.

Se trata de la Selección de México cuyo director de selecciones dio a conocer sorpresivamente que ya tienen entrenador para cuando termine su participación en el Mundial de 2026.

Duilio Davino, director de selecciones de la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró en entrevista con el medio Fox Sports que el nuevo entrenador de cara al ciclo rumbo al Mundial de 2030 ya tiene firmado su contrato.

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“Está firmado su contrato, está prácticamente en un 80% cerrado su cuerpo técnico”, declaró.

Davino confirmó que el entrenador Rafael Márquez, exjugador del Barcelona de España y actual asistente técnico de Javier Aguirre en la selección mexicana, asumirá como entrenador en firme después del Mundial 2026.

“Por fuera de la cancha es una personalidad y de jugador, dentro de la cancha es otra. Rafa, como entrenador es como era como jugador, se transforma en el vestidor”, indicó.

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A su vez, el directivo dio a conocer que Márquez contará con un cuerpo técnico que está confirmado casi en un 100%.

De esa manera, se conoció que el actual entrenador que clasificó al Mundial de Norteamérica, el mexicano español Javier Aguirre, no continuará en el cargo.

Cabe recordar que México compartirá el grupo A en el Mundial de 2026 con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Además, como país anfitrión estará a cargo del encuentro inaugural ante los africanos el próximo 11 de junio.