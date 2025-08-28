NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
María Corina Machado

"La Venezuela que viene": María Corina Machado hace un guiño a los inversores para cuando "regrese la democracia"

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Reservas de petróleo de oro, ubicación privilegiada y potencial competitivo, son algunas de las cosas que destaca María Corina Machado en su video.

En momentos en que destructores de la Armada de Estados Unidos están cerca de Venezuela, la opositora María Corina Machado publicó un emotivo video destacando todas las potencialidades del país, hoy sumido en una profunda crisis económica en manos del chavismo.

"Esta es la Venezuela que viene", escribió en un post Machado, quien habló del "regreso de la democracia".

Machado fue imposibilitada de participar en las elecciones presidenciales de julio del 2024, por lo que promovió a Edmundo González, quien según las actas emitidas por las máquinas de votación, ganó a Maduro con 40 puntos de ventaja.

Maduro alegó un hackeo en el sistema operativo del Consejo Nacional Electoral, que antes había calificado como "blindado", y se declaró ganador deteniendo a miles de personas que salieron a protestar contra el fraude.

Desde entonces Maduro fue desconocido por decenas de países, entre ellos Estados Unidos, quien lo ha llamado a entregar el poder bajo una transición "negociada", a la que el dictador se niega.

Con la llegada de Trump, la estrategia contra Maduro ha aumentado. Declaró al Cartel de los Soles como "organización terrorista" y aumentó a 50 millones de dólares el precio por la detención del gobernante.

En los últimos días, Estados Unidos desplegó su poderío armamentístico en aguas del Caribe para declarar la guerra al narcotráfico y Maduro lo tomó como una "amenaza", movilizando también sus equipos.

En este contexto, María Corina Machado divulga un video hablando del retorno de la democracia a Venezuela, lo que abrirá "una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente".

"Esta es una oportunidad única", asegura.

