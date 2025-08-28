Cabello anuncia que detuvo a 12 personas en el Delta con "algunas cosas" de Trinidad

En medio de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar en el Mar Caribe contra el narcotráfico, el segundo frente al chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó sobre una operación en la que lograron la detención de doce personas en la región Delta del Orinoco.

"Nosotros hemos encontrado algunas cosas en nuestro delta que solo es posible traerlas por lancha desde Trinidad (y Tobago). Las hemos encontrado. Hoy agarramos a doce personas en esa zona", dijo durante su programa semanal transmitido por el canal del Estado.

En cuanto a la postura de Trinidad y Tobago sobre mantener su apoyo a Estados Unidos, Cabello reiteró que se trata de una narrativa que busca desatar miedo y provocaciones.

"Escuchen la narrativa, no pierdan el foco nunca: nervios de acero, calma y cordura, estos son provocaciones, provocaciones a ver si alguien cae en la trampa de ellos".

En la misma línea, el dirigente del chavismo no desaprovechó la oportunidad de atacar a la primera ministro trinitense, Kamla Persad.

"Lo que sí me confirmaron de Trinidad es que en el despacho de la primera ministro (de Trinidad y Tobago) podrá faltar cualquier cosa, menos licor, puede faltar lo que sea pero una botellita no falta… a mi me lo dijo un patriota cooperante que tenemos ahí".

Más temprano el G/J Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional incautó en el municipio Maroa, en el estado Amazonas, "un alijo de casi 3 toneladas de drogas, en la selva adentro".

Esto ocurría mientras el Pentágono difundía las primeras imágenes del despliegue naval estadounidense en el Caribe.

Detalló que se consiguieron 2.846 kilos de cocaína que "están siendo en este momento puestos a la orden de todos para el proceso legal" y que se trata de un "golpes certero y muy contundente a las mafias del crimen organizado" contra la droga.