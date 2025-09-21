NTN24
Domingo, 21 de septiembre de 2025
Amenaza

Diosdado Cabello amenaza con un "contraataque devastador" en alusión al despliegue de EE. UU. en el Caribe

septiembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
El segundo al mando del régimen de Venezuela dijo que han “aprendido a defenderse, pero también han aprendido a pasar a contraataques fulminantes cuando sea necesario”.

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia del régimen de Venezuela, amenazó con un “contraataque devastador” en alusión al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

El sábado 20 de septiembre, el régimen de Nicolás Maduro movilizó tanques militares en autopistas de Caracas ante lo que denomina como “amenaza” de Estados Unidos, que actualmente adelanta operaciones en aguas internacionales para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles.

Cabello, a quien la Administración del presidente Donald Trump vincula con dicho cartel y por quien ofrece una recompensa de 25 millones de dólares, amenazó recientemente con un “contraataque devastador” por las crecientes tensiones por dicho despliegue militar en los límites territoriales de Venezuela.

“Nosotros no le buscamos guerra a nadie. Nunca le hemos declarado una guerra a nadie (...) Sabemos defendernos, hemos aprendido a defendernos, pero también hemos aprendido a pasar a contraataques fulminantes cuando sea necesario”, dijo.

Las fuerzas militares venezolanas condujeron durante este fin de semana vehículos blindados y realizaron entrenamiento de armas en Caracas, avanzando también con el adoctrinamiento de civiles.

En un tono altisonante, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, se refirió a la necesidad del diálogo después de que se conociera que Maduro envió una carta a Trump en la que abrió la puerta a una negociación frente a la situación.

“Todo se resuelve con política y con diálogo, no por la fuerza y por la imposición. Así que nosotros no queremos que vengan aquí los gringos a esclavizarnos (...) Nosotros aquí con nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía; ustedes (Estados Unidos) allá con sus problemas, que tiene bastantes que resolver”, dijo.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló hace unas semanas cuando la Administración del presidente Trump anunció en una incursión militar en aguas del Caribe y Latinoamérica para combatir al narcotráfico y neutralizar a los carteles, como el Cartel de los Soles asociado a Maduro, por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

De acuerdo con un informe presentado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya son tres las embarcaciones que han sido destruidas en aguas internacionales del Caribe. La funcionaria reveló que estos operativos han dejado un saldo total de 17 presuntos narcoterroristas muertos.

