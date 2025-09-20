"Se está provocando que alguien en Venezuela saque a Maduro de Miraflores y lo ponga en una embarcación estadounidense": excoronel del Ejército estadounidense

Eric Rojo, coronel en retiro del Ejército de los Estados Unidos y analista político militar, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que, tras la tensión por el despliegue militar en el Caribe, "se está provocando que alguien en Venezuela saque a Maduro de Miraflores y lo ponga en una embarcación estadounidense".

La declaración de Rojo se da después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el viernes la destrucción de una nueva embarcación que estaría transportando drogas en aguas del Caribe, como parte de una operación ligada al narcotráfico.

Este sábado se conoció una carta en la que Nicolás Maduro se ofreció a entablar conversaciones directas con la administración Trump. Ante eso, Rojo considera que no ve un espacio para el diálogo, pues Estados Unidos no reconoce a Maduro como un presidente legítimo de Venezuela.

"Aceptar un diálogo directo entre él y Trump sería totalmente contrario a la política de los Estados Unidos de esperar que los venezolanos algún día resuelvan su problema y puedan tener un gobierno legítimo que pueda tener una aceptación total", aseguró Rojo.

El coronel en retiro indicó que, si bien, la flota estadounidense desplegada en el Caribe no está diseñada para una invasión, la manera de "sacar a Maduro del Palacio de Miraflores" es que los propios militares venezolanos lo retiren y lo ubiquen en una embarcación estadounidense.

Sobre algunas eventuales deserciones de los militares del régimen frente a la presión de la Unión Americana, Rojo consideró que deben haber "serios problemas dentro de las Fuerzas Armadas porque algunos han de ver la oportunidad de escapar, antes de que sean capturados y encarcelados" por los Estados Unidos.

"Si se voltean contra Maduro es posible que tengan una posibilidad de una vida mejor más adelante. Algo está sucediendo, por lo cual ellos (integrantes del régimen) tienen que salir a los medios y redes sociales para tratar de desmentir lo que se está diciendo", mencionó Rojo.

Respecto al inicio de las operaciones militares por parte del régimen, el excoronel consideró que con dichas acciones estaban "pretendiendo una demostración de capacitación, mientras lo aprovechan para sacar de la calle a disidentes del régimen".