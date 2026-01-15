"María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló en rueda de prensa sobre el encuentro que el presidente Donald Trump sostuvo este jueves con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"El presidente esperaba con ansias esta reunión y él esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado, que es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos. El presidente espera hablar con ella sobre las realidades en terreno del país y lo que está sucediendo", dijo Leavitt.

La secretaria de Prensa también confirmó que el presidente Donald Trump mantuvo comunicación directa con Delcy Rodríguez esta semana, junto al secretario Rubio, y destacó la cooperación del régimen de Venezuela con las demandas estadounidenses.

"La Administración ha estado en constante comunicación con la señora Rodríguez y con otros miembros del gobierno interino de Venezuela", indicó la portavoz, quien añadió que "ellos han estado extremadamente cooperativos con nosotros frente a todas las demandas de los Estados Unidos y del presidente".

Entre los logros de esta cooperación, la Casa Blanca mencionó un amplio acuerdo económico con Rodríguez y el compromiso de liberar los presos políticos en Venezuela.

"Había unos estadounidenses que fueron liberados esta semana, así que al presidente le está gustando lo que está viendo y espera que esa cooperación continúe", declaró Leavitt.

Consultada sobre la posición de la administración respecto a las elecciones en Venezuela, la secretaria de Prensa confirmó que el presidente Trump "está comprometido con esperanza de ver elecciones en Venezuela algún día", aunque no precisó una fecha específica para este proceso.

En relación con la posición expresada recientemente por el presidente Trump frente a líder democrática María Corina Machado, Leavitt aseguró que dicha postura corresponde a "lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus consejeros del equipo nacional", y resaltó la portavoz que esta posición "no ha cambiado hasta el momento".

La rueda de prensa también abordó otros temas de seguridad nacional, incluidas preguntas sobre filtraciones de información clasificada y amenazas de Irán. Respecto a este último punto, Leavitt indicó que la administración ha comunicado al régimen iraní que "si las matanzas continúan habrá graves consecuencias" y confirmó que aproximadamente 800 ejecuciones programadas fueron suspendidas.

La portavoz enfatizó la postura firme de la administración contra las filtraciones: "Si usted rompe la ley y se pone en riesgo a nuestros hombres y mujeres en uniforme, usted va a ser responsabilizado. Punto".

Tras el encuentro con Trump, la agenda de la líder venezolana continuará por la tarde a las 3:00 p.m. con reuniones en el Capitolio, donde se encontrará con congresistas del poder legislativo estadounidense.

Luego de su reunión con congresistas, María Corina Machado ofrecerá un breve diálogo con la prensa, frente a las escaleras del Capitolio de los Estados Unidos, sobre las 4:00 de la tarde.