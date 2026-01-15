Edmundo González, presidente electo de Venezuela, se reunió en España con varios sectores políticos para hablar de la transición a la democracia del país

El presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, quien desde hace más de una semana viene estableciendo diálogo con diferentes dirigentes políticos a nivel internacional, recientemente se reunió en territorio español con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España; Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo; y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Congreso español.

En un espacio en el que abordaron temas relacionados con “la situación democrática de Venezuela” y “la defensa del mandato ciudadano”. Esto haciendo alusión a las elecciones del 28 de julio del año 2024 que dieron como vencedor a Urrutia González, a quien le fue usurpado el poder por parte del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información compartida por el mandatario electo de los venezolanos en sus redes sociales, también hablaron sobre la “necesidad de avanzar en la liberación de los presos políticos, en el marco del Estado de derecho”.

Tras el encuentro, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, aparte de celebrar la caída de Nicolás Maduro, también manifestó su profundo apoyo a la transición democrática de la nación sudamericana.

“Maduro se ha ido, y eso es una buena noticia. “El EPP apoya firmemente a los venezolanos y la transición a la plena democracia”, expresó Weber, por medio de su cuenta de Instagram.

Al igual que Manfred Weber, el presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, también demostró su respaldo al presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, y a la Nobel de Paz, María Corina Machado, así como “la liberación inmediata de los presos políticos y la vuelta de todos los exiliados”.

Entre tanto, el pasado jueves la diputada del Partido Popular de España, Cayetana Álvarez de Toledo, cuestionó ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Esto respecto a la posición que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez tras las acciones militares ejecutadas por la administración de Donald Trump que dieron con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Actos que han sido catalogados en repetidas ocasiones por Sánchez como una “violación del derecho internacional”.

Ante esto, Álvarez señaló que “Trump no ha secuestrado a un presidente legítimo; ha puesto fin a la impunidad de un criminal”.