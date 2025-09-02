NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Argentina

Gobierno de Milei anuncia intervención en el mercado cambiario para contener subida del dólar

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El gobierno argentino anunció este martes que intervendrá en el mercado cambiario para contener la depreciación del peso que se aceleró los últimos días. La decisión representa un giro en la política de la Casa Rosada.

Se produce en la antesala de las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, gobernado por el opositor peronismo.

Los últimos días el aumento de la demanda de dólares llevó la cotización de la divisa cerca del techo de la banda de flotación establecida por el gobierno en 1.467 pesos por dólar, límite a partir del cual el Banco Central puede intervenir en el mercado.

La política de elevar las tasas de interés de referencia no mermó la avidez por deshacerse de los pesos y buscar refugio en el dólar en un clima de incertidumbre atizado por la proximidad de las legislativas nacionales de medio término que se celebrarán en octubre.

La escalada del dólar se produce mientras la justicia investiga presunta corrupción con sobreprecios de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, caso que salpica a Karina Milei, hermana del mandatario, su mano derecha y secretaria general de la Presidencia.

Los vaivenes en la cotización del dólar es un tema sensible para los argentinos que buscan proteger sus ahorros mediante la compra de divisas y también para el gobierno decidido a evitar que la depreciación de la moneda impacte en la inflación.

El control de la inflación, que se redujo en julio a 17,3% acumulada en lo que va del año contra 87% del mismo período de 2024, es uno de los ejes principales del gobierno de Milei, que asumió en diciembre de 2023 con un plan de fuerte ajuste fiscal.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó a través de su cuenta de X que la intervención del Tesoro en el mercado libre de cambios busca "contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

La cotización que había tocado el lunes los casi 1.400 pesos por dólar se ubicó este martes en 1.375 pesos por billete verde tras el anuncio, un descenso cercano al 1%.

